Gli orologi Tamagotchi per il 25° anniversario

Qualche tempo fa vi avevamo accennato che il franchise di Tamagotchi quest’anno avrebbe compiuto 25 anni. Creati infatti tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, tornati sulle scene più recentemente, questi animaletti alieni virtuali hanno fatto innamorare migliaia di fan di tutto il mondo. Per celebrare questo traguardo, il sito ufficiale di Tamagotchi aveva pubblicato un annuncio misterioso, che nessuno era riuscito a svelare fino a questo momento. Sì, perché quell’uovo tremolante si è finalmente schiuso rivalendo la fantastica sorpresa al suo interno!

Gli orologi Tamagotchi

Il Tamagotchi Smart è disponibile in due fantastici colori: Mint Blue e Coral Pink e ci sarà anche una super-rara versione bianca venduta come parte di un set per il 25° anniversario. Per avere questa versione però non si può semplicemente comprare il set dell’anniversario: bisogna partecipare ad una lotteria e avere in tasca almeno 7.480 yen (57,14 euro) per il biglietto.

Il Tamagotchi Smart è dotato di un microfono e di un touch screen, due punti di riferimento per questi animali virtuali. Questo permette ai proprietari di sentirsi come se stessero toccando e parlando direttamente con il loro caro animale domestico digitale, soprattutto perché gli animaletti possono ricordare le risposte date e reagire di conseguenza. In pratica, più si chiacchiera con lui, migliore sarà il vostro legame!

Il Tamagotchi che si alleva dipenderà, come sempre, da come lo si alleva. I dieci Tamagotchi di nome inclusi nel Tamagotchi Smart sono Mametchi, Poptchi, Awamokotchi, Kuchipatchi, Gaogaltchi, Pyueltchi, Wawatchi, Tuyopitchi, Milktchi e Karapatchi.

La casa madre Bandai Namco venderà anche le TamaSmart Card. Le carte sono: la Rainbow Friends e la Sweet Friends, costano 8,40 euro

l’una e sono acquisti separati dai Tamagotchi Smart che possono essere inseriti nel dispositivo per ottenere l’accesso a oggetti per i vostri animali domestici quali cibi, accessori e disegni di vanità, così come minigiochi aggiuntivi. Il dispositivo di base viene fornito con un gioco di ballo.

Entrambi i Tamagotchi Smart saranno in vendita alla fine di novembre, in linea con la data ufficiale dell’anniversario del franchise del 23 novembre.

Ciascuno costerà 48,72 euro. Nel frattempo, per tentare la fortuna e assicurarvi l’edizione limitata White Tamagotchi Smart partecipate alla lotteria che si svolgerà tra il 17 giugno e il 2 luglio.

