Tamagotchi festeggia 25 anni, in arrivo una sorpresa

Quest’anno segna il 25° compleanno della nascita dei Tamagotchi venuti al mondo tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, tornati sulle scene più recentemente, tra la gioia dei nostalgici fan, con nuovi animaletti alieni virtuali. Per celebrare questo fantastico traguardo, il sito ufficiale di Tamagotchi ha pubblicato un annuncio misterioso, che ha lasciato perplessi molti, anche se in modo divertente.

Tamagotchi: nuove sorprese in arrivo?

Entrando nel sito web ci troviamo davanti a un’immagine di un uovo in procinto di schiudersi e di una data, 17 giugno 2021. Visto che il primo Tamagotchi è stato messo in vendita a fine novembre 1997, forse la data indica che in quel giorno verrà fatto un annuncio speciale.

Sopra l’uovo c’è un comando “Click” e, cliccandoci sopra, appaiono in sottofondo alcune scritte, “Talk to me” (parlami) e “Stay with me” (stai con me) mentre sull’uovo troviamo, prima di tutto la scritta Foodie x Mouth che può essere un po’ criptica, ma è facile collegare i due concetti visto che Foodie vuol dire “cibo” e Mouth si traduce con “bocca”.

Cliccando di nuovo sull’uovo appare un altro risultato, PIEN x Angel. “Pien” è la parola utilizzata dai giapponese per descrivere l’anno 2020, uno slang che può denotare tristezza o lacrime di gioia. Angel potrebbe indicare un Tamagotchi?

Cliccando una terza volta, appare la scritta Good x Boy:

e ancora SNS x Little Bird:

Sia i fan del franchise che quelli che hanno giocato con il proprio Tamagotchi in passato si sono riuniti per speculare e condividere le loro reazioni a proposito di questo strano gioco comparso sul sito di Tamagotchi:

“Avremo un telefono Tamagotchi o qualcosa del genere?”

“Eccitante!!!”

“Alcuni di questi messaggi sull’uovo del sito web mi ricordano un po’ le battute nei club di host e hostess”.

“Avremo finalmente un’applicazione Tamagotchi per smartphone?”

“SmartGotchi?”

Tamagotchi ha anche pubblicato un breve video che celebra il suo 25° anniversario, con un uovo gigante annidato in un albero nel trambusto del centro di Tokyo e, naturalmente, persone di tutti i tipi che si godono il loro compagno tascabile Tamagotchi.

Quindi, che cosa ha in servo il franchise di Tamagotchi? Non ci resta che attendere per scoprirlo. In attesa date un’occhiata al Tamagotchi di Hello Kitty disponibile su Amazon!