Godzilla Energy: la bevanda energetica ispirata a Godzilla

Godzilla Energy è la nuova bevanda energetica creata dall’azienda giapponese di distributori automatici e venditrice di bevande Cheerio Japan, in edizione limitata, per celebrare l’uscita dell’ultimo film del franchise, Godzilla vs. Kong, nelle sale cinematografiche giapponesi e inglesi. Per l’uscita italiana dobbiamo aspettare il 6 maggio.

Godzilla Energy: la bevanda mostruosamente energetica

Godzilla Energy è una bevanda energetica ricca e corposa che ti permette di sentire la potenza cruda e senza filtri di Godzilla. Questa bevanda infatti è ricca di ingredienti energetici come i semi di guaranà e l’estratto di radice di manca, senza contare che sono stati aggiunti 630 milligrammi di arginina e 210 milligrammi di caffeina. Grazie a essi Godzilla Energy è una delle bevande energetiche più vendute in Giappone in questo momento.

L’idea dietro alla creazione di questa bevanda energetica è semplice e lo spiega la stessa Cheerio. L’obiettivo dell’azienda era quello di fornire alle persone la potenza vigorosa di Godzilla in questi tempi difficili.

Ma vediamo qualche dettaglio in più. Proprio come Godzilla, la lattina è enorme e difatti riesce a contenere ben 500 millilitri di bevanda energetica, il che la rende perfetta per affrontare al meglio una giornata ricca di sfide! Il liquido all’interno è di un colore viola, che ricorda il potere di Godzilla. Il colore non rimane sempre lo stesso ma cambia a seconda della luce e dell’angolo con cui tenete la lattina.

Anche il design della lattina è fantastico, creato con un’unica illustrazione di Godzilla che sembra distruggere l’etichetta delle informazioni nutrizionali con il suo respiro atomico, come se fosse un alto edificio di Tokyo. Infine, la colorazione al neon è di certo di grande impatto visivo, tanto che la lattina potrebbe diventare un must da collezione per i fanatici del franchise!

Dove puoi comprare la bevanda? Godzilla Energy è ora in vendita nei distributori automatici Cheerio nelle regioni giapponesi di Chubu, Kansai e Okinawa, presso alcuni commercianti di massa in tutto il paese e sul negozio online di Cheerio. I prezzi variano in base al rivenditore, ma sul sito di Cheerio una cassa da 24 lattine viene a costare 4.800 yen (36,54 euro).

