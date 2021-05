Goonies: arriva la replica della chiave di Willy l’Orbo

Factory Entertainment, azienda da sempre riconosciuta come produttrice di oggetti da collezione di alta qualità, è pronta a lanciare sul mercato una copia fedele della Copper Bones Skeleton Key vista nei Goonies, film cult di avventura anni ’80 che, se non lo avete già fatto, potete recuperare a questo link. La replica, che sarà corredata d regolare certificato di autenticità ricreerà fedelmente l’oggetto di scena visto nel film di Richard Donner.

Una minuziosa riproduzione di questo iconico oggetto di scena è stata possibile dopo che Factory Entertainment è riuscita a recuperare i materiale di scena originale, per anni conservato nella collezione privata di un non meglio identificato “regista di spicco” di Hollywood.

Lavorando dietro autorizzazione da parte di Warner Bros. e Amblin, Factory Entertainment, l’azienda è riuscita ad ottenere delle copie perfette dell’oggetto tramite tecnologie di scansione e stampa 3D, senza così minimamente minacciare l’integrità del pezzo originale.

Al team di Factory Entertainment, è stato concesso un privilegio che pochissime persone hanno avuto dai tempi dell’uscita nelle sale del film, ormai oltre 35 anni fa. Tramite la scannerizzazione del materiale originale, il prodotto che ne consegue è dunque fedele al 100% in ogni minimo dettaglio, riuscendo anche ad aggiungere agevolmente un supporto per poter poi esporre il pezzo dal collezione

La replica della Copper Bones Skeleton Key può essere ordinata tramite il sito di Factory Entertainment, dove viene venduta a 99,99 dollari. La replica di questo cimelio dei Goonies, che sarà comunque in edizione limitata, dovrebbe arrivare a casa dei collezionisti che la ordineranno, entro l‘autunno 2021.

Una splendida idea per fare, o anche farsi, un regalo in memoria di uno dei film di avventura più iconici degli ultimi quarant’anni. E chissà, magari riuscirete anche a mettere le mani sul tesoro di Willy l’Orbo!