I Goonies saranno rievocati in una nuova serie tv Fox

Una sorprendente notizia per gli amanti de I Goonies: secondo Hollywood Reporter, l’emittente Fox ha appena ordinato la produzione di un pilot televisivo che ruoterà attorno all’omonimo film cult di avventura del 1985, all’epoca tratto da un soggetto di Steve Spielberg e diretto da Richard Donner.

E sarà proprio il regista del film della Amblin di Steven Spielberg e di Warner Bros., Donner, ad essere coinvolto in prima persona anche in questo progetto seriale, assieme alla sceneggiatrice Sarah Watson, già creatrice di The Bold Type e Parenthood.

Al centro della trama troveremo Stella Cooper che ritorna nella città nella quale è cresciuta dopo una disastrosa esperienza newyorkese e soprattutto con un pesante segreto che cela dentro di sé. La donna inizierà a lavorare come supplente, trovando ispirazione e persino un modo per salvarsi nel momento in cui accetta di aiutare tre studenti che inseguono il loro sogno di sfondare nel Cinema realizzando un ambizioso e quasi impossibile progetto: fare un remake de I Goonies. La passione dei tre piccoli cineasti in erba aiuterà alla fine non solamente la Cooper ma l’intera comunità alla ricerca di speranza proprio attraverso questo messaggio d’amore nei confronti del potere del Cinema, della narrazione e dei sogni.

A dirigere il pilot ci sarà Greg Mottola (Superbad, The Newsroom), che ritroveremo anche nelle vesti di produttore assieme a Gail Berman di SideCar, Lauren Shuler Donner, Richard Donner, Ambin’s Justin Falvey e Darryl Frank, tutti desiderosi di vincere questa scommessa creativa, soprattutto a seguito di una stagione televisiva non propriamente felice per la rete Fox Entertainment.

In merito a I Goonies, da anni si parla di un possibile ritorno cinematografico dei suoi protagonisti per un eventuale seguito, visti gli stratosferici incassi del film originale (124 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 19 milioni) ma il progetto non si è ancora mai concretizzato tanto che, nell’attesa, non resta altro che gustarci questo prossimo omaggio televisivo.