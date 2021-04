Grande Giove! E’ in arrivo una DeLorean (grande) in mattoncini?

E’ ormai da qualche giorno che girano voci sul presunto arrivo sugli scaffali del modello in scala grande, quasi certamente un set LEGO 18plus, della mitica DeLorean di “Ritorno al Futuro” in mattoncini.

Identificata dal codice #10290, secondo l’utente di Instagram brick_clicker, il prossimo settembre potremo aggiungere anche la mitica macchina del tempo da 88 miglia orarie al garage di auto cinematografiche in scala grande di cui fanno già parte la LEGO Creator Expert Ghostbusters Ecto-1 (10274) e la LEGO DC SuperHeroes 1989 Batmobile (76139). Potrebbe però essere di scala lievemente inferiore visto il prezzo di € 134,99/€ 139,99 contro quello di € 199,99 della Ecto-1 e di € 249,99 della Batmobile.

I set di “Ritorno al Futuro”

Non sarà la prima volta che l’iconica trilogia anni ’80 ispira i Designer LEGO e gli AFOL. Riscopriamo insieme tutti i set ispirati alle avventure di Marty e Doc.

LEGO CuuSoo #21103 The DeLorean Time Machine

All’inizio (2013) fu l’AFOL m.togami, a far entrare il tema di “Ritorno al futuro” nell’universo dei mattoncini, candidando sull’allora piattaforma LEGO CuuSoo (ora LEGO Ideas) tutta una serie di progetti ispirati al film (la Ford Super De Luxe del 1946 di Biff Tannen, il pick-up Toyota SR5 di Marty, il furgone GMC bianco e il treno di Emmett ‘Doc’ Brown etc), tra i quali venne scelto (dagli appassionati e dal Gruppo LEGO) il progetto della DeLorean, che conquistò diritto di diventare il set CuuSoo #4, ovvero il set LEGO CuuSoo #21103 The DeLorean Time Machine. Il set permette di costruire (una per volta ovviamente) le tre versioni dell’iconica macchina del tempo, compresi tutti i dettagli di quella vera: portiere apribili con apertura ad ala di gabbiano, le ruote pieghevoli per la modalità “Strade? Dove stiamo andando non occorrono strade!“, il flusso canalizzatore, il display per impostare i viaggi nel tempo e 2 targhe, quella del 1985 e quella barcode del 2015.

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it

LEGO Dimensions #71201 Back to the Future Level Pack

Nel 2015, durante il ciclo di vita della piattaforma videogame LEGO Dimensions, il mondo di “Ritorno al futuro” entra a far parte dell’Universo LEGO Dimensions con questo primo set dedicato a Marty McFly e alle sue avventure. Il set include la minifigure di Marty McFly completa di chitarra elettrica e i modelli costruibili della DeLorean (nelle sue tre versioni) e dell’Hoverboard (lo skateboard “volante” a lievitazione).

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it

LEGO Dimensions #71230 Doc Brown Fun Pack

Nel 2016, sempre nell’ambito della piattaforma videogame LEGO Dimensions, è la volta di Emmett ‘Doc’ Brown di entra a far parte dell’Universo LEGO Dimensions con questo secondo set dedicato al mondo di “Ritorno al futuro“. Il set include la minifigure di ‘Doc’ Brown completa di controllo remoto per la Delorean e del modello costruibile del treno visto in “Ritorno al futuro III” (in tre versioni).

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it

LEGO Brickheadz #41611 Marty McFly & Doc Brown

Nel 2018, entrano nella squadra LEGO Brickheadz i personaggi costruibili di Marty McFly e ‘Doc’ Brown nel formato BrickHeadz, completi dei dettagli autentici ispirati dal film “Ritorno al futuro“, compresi gli abiti iconici, un controller staccabile della macchina del tempo DeLorean per ‘Doc‘ e e una videocamera per Marty.

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it