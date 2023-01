Uscito nel 1986, Grosso guaio a Chinatown (Big Trouble in Little China) è diventato nel corso degli anni un vero e proprio cult nonchè uno dei film seminali della carriera di John Carpenter. Un action movie che mescola arti marziali, azione, magia e commedia, con Kurt Russell e Kim Catrall assoluti protagonisti. A quanto pare James Wan e Patrick Wilson, ormai collaboratori di lunga data nel franchise The Conjuring, vorrebbero realizzare un remake del film di Carpenter.

Un remake di Grosso guaio a Chinatown? James Wan ci ha pensato

Una delle più grandi ragioni per cui adoro lavorare con Patrick è il fatto che sia un grande appassionato di film, è un vero e proprio geek in questo senso. Molto spesso, quando lavoriamo sui nostri film, accade che parliamo di altro. Adoriamo entrambi la cinematografia di John Carpenter e in particolar modo Grosso guaio a Chinatown. Si tratta di un film molto importante per noi e spesso abbiamo fantasticato sull’idea di realizzarne un remake. Ma sappiamo che non accadrà mai……voglio dire, sarebbe un vero e proprio sacrilegio.

Alla sua uscita nelle sale Grosso guaio a Chinatown incassò soltanto 11,1 milioni di dollari a fronte di un budget di 19-25 milioni, ma è poi diventato un cult. La storia è quella del camionista Jack Burton (Kurt Russell), un uomo spicciolo e dal fare rude, che assieme all’amico Wang Chi si troverà suo malgrado coinvolto in una vicenda dal sapore paranormale. Quando la fidanzata di Wang, Miao Yin, viene infatti rapita da una banda di teppisti originaria di Chinatown, il duo scatterà al loro inseguimento, finendo da lì coinvolto in una vicenda che andrà ingigantendosi sin dai primi momenti e che vedrà l’apparizione di guerrieri dotati di poteri sovrannaturali, antichi stregoni, mostruosità varie e riti arcani tramandati attraverso la storia e la cultura cinese.

Non è la prima volta che si parla di una nuova iterazione del cult di Carpenter. Sin dal 2015, infatti, si sono diffuse voci di un sequel di Grosso guaio a Chinatown con Dwayne “The Rock” Johnson nelle vesti di protagonista, ma il progetto è ancora in un limbo produttivo. Nel frattempo, invece, un altro cult di Carpenter ovvero 1997: Fuga da New York avrà un vero e proprio seguito.