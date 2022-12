1997: Fuga da New York, il lungometraggio cult del 1981 con Kurt Russell nei panni di Snake Plissken, avrà un vero e proprio sequel! Secondo quanto annunciato dai creatori dietro questo nuovo progetto, il film non sarà un remake, bensì porterà avanti la storia narrata nel primo capitolo. Scopriamo insieme maggiori dettagli circa questa nuova produzione.

Il sequel di 1997: Fuga da New York

Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin e Chad Villella, noti anche per essere i creatori del sesto lungometraggio del franchise di Scream, stanno lavorando per portare agli appassionati un nuovo film facente parte del franchise di Fuga da New York. Le informazioni a riguardo sono ancora purtroppo pochissime, tuttavia il team ha confermato ufficialmente, secondo quanto riportato, che il nuovo film vedrà al centro della storia una serie di nuove vicende del tutto inedite.

1997: Fuga da New York

TylerGillett, durante un’intervista con Entertainment Weekly su Scream VI, ha condiviso la sua riverenza per il film del 1981, confrontando i loro piani con quello che hanno fatto con il franchise di Scream .

Non un remake. Questa è una di quelle proprietà che non puoi toccare, è in qualche modo intoccabile per noi, vive nella sua stessa stratosfera. È molto importante per noi, lo amiamo. Quindi non sarà diverso da Scream, sarà una continuazione di ciò che amiamo di quei personaggi e di quel mondo.

Cosa aspettarci da questa produzione?

La decisione da parte del team creativo di proporre un vero e proprio sequel di Fuga da New Yor porta con sé un numero altissimo di possibilità in termini di sceneggiatura e narrazione. Il progetto è tuttavia ancora nelle prime fasi di sviluppo, e secondo quanto emerso non vi sarà una sceneggiatura definitiva prima del 2023. Rivedremo Snake Plissken fare ritorno sul grande schermo? Nell’attesa di saperne di più, vi informiamo che su Amazon è disponibile in edizione 4K UHD il primo film del franchise!