Gundam Universal Century Development Action: progetto sostenibile per Gundam

Bandai Namco Group ha annunciato di aver lanciato un progetto sostenibile chiamato Gundam Universal Century Development Action. Qual è lo scopo del progetto? L’obiettivo è affrontare i problemi legati alla popolazione umana e all’ambiente terrestre, mettendo in campo nuove idee e tecnologie.

Gundam Universal Century Development Action: in che cosa consiste

Il progetto Gundam Universal Century Development Action mette in campo più iniziative e proposte. La prima è il “Gunpla Recycle Project”, un progetto congiunto tra Bandai Namco Holdings, Bandai Spirits, Bandai Amusement e Bandai Logipal.

Queste aziende mirano a utilizzare una tecnologia di riciclaggio chimico all’avanguardia per riconvertire i modelli di plastica di Gundam (altrimenti noti come Gunpla) in nuove costruzioni. Circa 190 strutture gestite da Bandai Namco Amusement, a partire da ogni negozio Namco in Giappone, hanno installato una scatola di riciclaggio a partire dal 1° aprile. I materiali raccolti saranno inviati al Bandai Hobby Center di Shizuoka, che si occupa della produzione di Gunpla.

La seconda iniziativa del progetto è il piano “Gundam Open Innovation”, che raccoglierà idee e tecnologie sul tema sostenibilità. Una conferenza si terrà a luglio, e le iscrizioni saranno aperte nello stesso periodo. Ulteriori dettagli saranno annunciati in seguito.

L’obiettivo finale della Bandai Namco Group è una riduzione del 35% delle emissioni di carbonio entro il 2030 e zero emissioni nette entro il 2050. Mira a implementare nuove tecnologie di risparmio energetico e sostenibili in tutte le sue strutture di divertimento, fabbriche, uffici e altre aree operative.

Mobile Suit Gundam Hathaway: il prossimo anime di Netflix

Vi ricordiamo che il primo luglio sbarcherà su Netflix il film anime Mobile Suit Gundam Hathaway (Kidō Senshi Gundam: Senkō no Hathaway) il nuovo lungometraggio della saga di Kidou Senshi Gundam.

Mobile Suit Gundam Hathaway è il primo di tre film adattamento della serie di romanzi scritti da Yoshiyuki Tomino, autore originale della serie, Hathaway’s Flash. Vede protagonista il giovane figlio di Bright Noa che, dopo le vicende di Char’s Counterattack scenderà in campo come pilota dello Xi Gundam.

Shukou Murase (Ergo Proxy, Gangsta, Witch Hunter Robin, Genocidal Organ) sta dirigendo il progetto e Yasuyuki Mutou (Basilisk, Mobile Suit Gundam Unicorn RE:0096, Deadman Wonderland) sta scrivendo la sceneggiatura. Pablo Uchida, Naoyuki Onda e Shigeki Kuhara stanno adattando i disegni originali dei personaggi di Haruhiko Mikimoto per l’animazione. Hajime Katoki, Kimitoshi Yamane, Seiichi Nakatani e Nobuhiko Genba stanno adattando per l’animazione i disegni meccanici di Yasuhiro Moriki. Hiroyuki Sawano (L’Attacco dei Giganti, Mobile Suit Gundam Narrative, Mobile Suit Gundam UC) sta componendo la musica.

A questo nostro articolo il trailer.

