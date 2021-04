Yamato Video ha annunciato questa mattina l’arrivo di due nuove serie in esclusiva su Amazon Prime Video. Si tratta di Haikyu!! L’Asso del Volley e Lamù: nello specifico si tratta delle prime due stagioni dell’anime spokon e della sesta stagione del cult Rumiko Takahashi.

Haikyu!! Stagione 1 & 2 e Lamù Stagione 6 su Amazon Prime Video

Per quanto riguarda Haikyu!!, Yamato Video conferma che la prima stagione è disponibile già sulla piattaforma da oggi mentre la seconda verrà resa disponibile fra pochi giorni. Sulla piattaforma sono già disponibili gli OAV, la terza e la quarta stagione.

Com’è stato il primo incontro tra Hinata e Kageyama? Come sono entrati nel Karasuno? Da oggi è disponibile in streaming su Amazon @PrimeVideo anche la prima stagione di “Haikyu!! L’asso del volley”, che si va ad aggiungere alle già usufruibili terza, agli OAV e alla quarta. Nei prossimi giorni arriverà anche la seconda stagione STAY TUNED!

Eccovi una breve sinossi:

Dopo aver assistito a una partita di pallavolo, il giovane Shoyo Hinata si pone come personale obiettivo di diventare “Il piccolo Gigante”, soprannome dato a un piccolo ma tenace giocatore della squadra del liceo Karasuno. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, affronta insieme alla squadra il torneo interscolastico ma lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte a una forte squadra guidata da un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama, chiamato il re del campo. Desideroso di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama, Hinata continua a praticare la pallavolo anche alla sua entrata alla scuola superiore Karasuno. Qui entra nel club scolastico ma, purtroppo per lui, la persona che ha giurato di superare è un suo nuovo compagno di squadra.

Haikyu!! L’asso del Volley viene serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2012 ed ha all’attivo 42 volumi. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha attualmente pubblicato 36 volumi.

Vi ricordiamo che il manga si è concluso lo scorso 20 luglio con il Capitolo 402, cliccate QUI per i dettagli e i commenti.

Dal manga è stata tratta anche una serie anime e diversi OAV. L’anime, arrivato alla Stagione 4, è stato trasmesso su Man-Ga e Netflix ed attualmente Haikyu!! Stagione 4 è visibile su Yamato Animation e Paramount compresi gli OAV.

Haikyu!! L’asso del Volleyè stato il terzo manga più venduto in Giappone con oltre 8 milioni di copie vendute in tutto il 2014, inoltre il volume più venduto della serie nel 2014 è stato il decimo con oltre 830 000 copie vendute.

Per quanto riguarda Lamù invece la Stagione 6 si tratta degli episodi 128-149 che arrivano per la prima volta in Italia in streaming in alta definizione e in versione integrale.

Una notiza elettroshockkkante! Su Amazon @primevideo è diponibile da questa mattina anche la sesta stagione di “Lamù, la ragazza dello spazio” (episodi 128-149), per la prima volta in Italia in streaming in alta definizione e in versione integrale! Urge una mega-maratona domenicale, non trovate?

Lamù – La Ragazza dello Spazio è la serie anime, tratta dall’omonimo manga di Rumiko Takahashi, in 195 episodi, andati in onda in Giappone fra il 1981 ed il 1986; Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) e Kazuo Yamazaki (Maison Ikkoku) hanno diretto la serie presso lo Studio Pierrot (Creamy Mami, Orange Road) e lo Studio Deen (Maison Ikkoku). Akemi Takada (Creamy Mami, Patlabor) ha curato il character design.

La serie, arriva in Italia sulle tv locali sin dai primi anni ’80, ed attualmente disponibile anche su Amazon Prime Video.

La Terra è minacciata da una razza di alieni invasori che lasciano ai suoi abitanti una sola possibilità di scampo: se il giovane Ataru Moroboshi riuscirà a rincorrere con successo la bellissima Lamù, ritireranno le proprie astronavi pacificamente. Ataru, incredibilmente, ce la fa, ma Lamù si innamora di lui e decide di rimanere a casa sua a tempo indeterminato!

Anime Factory sta invece riproponendo la serie per la prima volta in blu-ray.

