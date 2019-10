Halloween: i gadget imperdibili per la notte dell’orrore

Halloween si avvicina e quale occasione migliore per sfoggiare i gadget più eccentrici e divertenti insieme agli amici? 10 idee regalo per voi e non solo

Halloween è alle porte e quale occasione migliore per sfoggiare nuovi gadget a tema horror con gli amici se non la notte più terrificante dell’anno?

Halloween è una delle ricorrenze più amate del calendario. Nonostante le diatribe che ogni anno si ripresentano puntuali sul fatto che abbia origini valide o meno, che sia una festa americana, che sia una cosa satanica e pagana, non si può non riconoscere il richiamo che la notte del 31 ottobre riesce ad esercitare sulle persone.

In effetti di storia ce n’è, dietro a quella che per tanti è un’occasione per mettersi in costume e divertirsi insieme agli amici. Halloween o Festa di OgniSanti, è una festa della tradizione pagana celtica nominata Samhain, ovvero “Fine dell’Estate” in cui le comunità si riunivano intorno ai Fuochi Sacri che poi venivano riportati nelle case dove sarebbero stati usati per riaccendere il focolare famigliare come segno di protezione e di auguri per il nuovo anno, che nel calendario celtico aveva inizio il 1° Novembre.

Ma poichè la notte di Samhain non era collocata temporalmente ne nel vecchio anno, ne in quello nuovo, si credeva che durante quella notte il velo che divideva il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliasse tanto da permettere a questi ultimi di poter passare la barriera e riavvicinarsi ai luoghi e alle persone che avevano amato in vita. Con gli anni la festa si tinse di quel caratteristico aspetto legato all’orrore che conosciamo oggi, ma inizialmente era una celebrazione benevola e di buon augurio che indicava il periodo in cui le varie comunità dovevano rimanere unite per fronteggiare il freddo e la carenza di cibo dovute alla stagione fredda.

Oggi che non abbiamo più problema di carestie e gelo, Halloween è una festa commerciale che fa divertire grandi e piccoli, e soprattutto questi vestiti da mostri, fantasmi e zombie vanno in giro per le case pronunciando l’iconica frase “Dolcetto o Scherzetto” che abbiamo imparato a conoscere grazie a decine di film e serie TV americane. Ma è inutile nasconderlo, anche i più grandicelli non vedono l’ora che arrivi questa festa avvolta dal mistero e per prepararsi al meglio, ecco i una selezione di gadget imperdibili per Halloween!

Guida alla zucca più terrificante

Come Fare la Zucca di Halloween

Per iniziare serve una zucca. Simbolo di Halloween per eccellenza, la zucca intagliata è fondamentale per scacciare gli spiriti ostili dalla vostra festa. Se non l’avete mai preparata ecco quello che fa per voi: “Come fare la Zucca di Halloween”. Una pratica guida all’intaglio e alla preparazione che vi spiegherà le tecniche da usare per avere una zucca degna del 1° premio. Non preoccupatevi se non siete bravi disegnatori, all’interno troverete 10 template fra cui scegliere per il vostro Jack O’ Lantern, chi è Jack? Tranquilli ve lo racconterà la guida.

E non solo, c’è anche la ricetta per la gustosa Pumpink Pie, la torta di zucca dolce da offrire ai vostri ospiti!

L’incubo di Edgar Alla Poe

Corvi decorativi

Non vorrete lasciare la vostra casa senza decorazioni vero? E cosa c’è di meglio che riempirla di corvi che osservano dall’alto i vostri commensali? Pensate che non sia spaventoso? Chiedetelo a Edgar Allan Poe o a Malefica. Questi Corvi finti decorativi sono così realistici che il risultato è assicurato, e sono certo che qualcuno li terrà esposti sulle sue librerie anche passato il periodo di Halloween. Per un allestimento ancora più indirizzato all’horror c’è anche la versione scheletro.

Mai più.

Impronte di sangue ovunque

Adesivi per finestre

Ok abbiamo capito, volete puntare a terrorizzare i bambini che verranno a bussare alla vostra porta chiedendovi dolciumi. Imbrattare di sangue finto le finestre può sembrare un’ottima soluzione, almeno fino alla mattina del 1° Novembre quando la vostra compagna vi sveglierà gridando obbligandovi a pulire il tutto. E quindi per evitare le pulizie forzate gli “Adesivi per Vetrine Sanguinanti” sono quello di cui avete bisogno. Con questi adesivi che non lasciano tracce di colla, potrete sbizzarrirvi a decorare porte e finestre con scritte e impronte di mani sanguinanti e guardare le facce preoccupate dei vicini.

Mattoncini Spettrali

Lego Hidden Side

Come introdurre i bambini alla passione per gli horror e il mistero?

Fargli vedere tutta la saga di Saw – L’enigmista: SBAGLIATO

Regalargli un set Lego Hidden Side: CORRETTO

La nuova linea Hidden Side di Lego permette non solo di costruire dei fantastici modelli come da tradizione della casa danese, ma grazie alla tecnologia della realtà aumentata e all’app gratuita dedicata, si ha un’esperienza di gioco divertente e innovativa. che permetterà ai giocatori di cercare oggetti e andare a caccia dei fantasmi che “infestano” i vari set.

Un regalo che i bambini (anche quelli di 40 anni) adoreranno grazie ai continui aggiornamenti dell’app che permetterà di vivere sempre nuovi eventi e avventure oltre a smontare e rimontare i mitici mattoncini.

Segnaposto POP

Funko Pop a tema Horror come segnaposto

Tutti conosciamo i Funko Pop, e sicuramente almeno uno è riuscito ad entrare nelle nostre case, ma avete mai pensato di usare queste piccole statuette come segnaposto per una cena? E visto che la varietà dei soggetti proposti dalla Funko pesca a piene mani della cinematografia horror assegnare un posto agli amici in base al loro cattivissimo preferito sarà un piacevole passatempo, e magari durante la cena si potranno intavolare discussioni su quale sia il film migliore o quale malvagio abbia fatto più vittime nella propria carriera

Scheletri, Demoni e Motoseghe

L'Armata delle Tenebre, Edizione da Collezione

Non è un Halloween degno di questo nome senza un bel film horror tutti insieme e vi sfido a trovare un film più adatto all’occasione de L’Armata delle Tenebre, il film che ha consacrato Ash come AntiEroe per eccellenza e che ha fatto desiderare a tutti almeno una volta di perdere una mano e sostituirla con una motosega. L’edizione da collezione de L’Armata della Tenebre contiene 3 Blu-Ray e 4 DVD, un libretto di 44 con foto di scena e curiosità e il Necronomicon, il libro dei morti illustrato da Tom Sullivan. A tutto questo aggiungete decine di extra. Manca solo che diciate le parole Klaatu verata... nike… netta, nettare, nichel… ok pensateci voi.

Occhi demoniaci

Lenti a contatto decorate HallowLens

Che festa di Halloween sarebbe senza un costume? Per un buon costume quello che conta sono i dettagli e se c’è una cosa in grado di spaventare subito un’ignara vittima dei nostri scherzi, senza bisogno di parole o gesti, sono gli occhi. Hallowlens vi permetterà di avere degli occhi degni del miglior film horror grazie alle sue lenti a contatto decorate. La scelta è ampia tra occhi completamente neri o bianchi, occhi iniettati di sangue e altre decine di effetti.

Il tutto nella massima sicurezza per i vostri veri occhi e disponibili anche con correzioni visive, e durano 12 mesi!

Pagliacci di carta



IT - Stephen King

Quest’anno ne abbiamo parlato tutti per l’uscita della seconda parte del remake cinematografico di uno dei pagliacci. più famosi della storia, dopo Bobo il Clown triste.

Ovviamente non stiamo parlando del Joker ma di Pennywise, il malvagio clown protagonista del film IT. E ovviamente tutti sappiamo che il film è tratto dall’omonimo capolavoro letterario di Stephen King ambientato nella piccola cittadina di Derry nel Maine, uno stato che stando a quanto ci racconta il Signor King, è la culla di innumerevoli e inenarrabili orrori.

Se non avete mai letto IT, è venuto il momento di rimediare, perchè se questo titolo manca nella vostra libreria non siete degni di dichiararvi fan del genere Horror.

