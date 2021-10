Halloween 2021 | I migliori gadget tech

Halloween sta per arrivare, e con lui tutta un’atmosfera lugubre e spettrale che da qualche anno ha cominciato a prendere piede anche qui in Italia. Se decenni fa si trattava di una festa celebrata perlopiù oltreoceano e in minor misura in alcune nazioni europee, ormai il 31 ottobre è completamente sdoganato anche dalle nostre parti.

Come farsi trovare pronti? Noi di Tom’s Hardware vogliamo consigliarvi qualche gadget tech a tema Halloween, perfetti per celebrare la ricorrenza in modo davvero davvero speciale. Ogni nerd, geek o amante della cultura pop e in particolare di questo momento dell’anno troverà pane per i suoi denti: ce n’è per tutti i gusti, date un’occhiata alla lista!

I migliori gadget tech per Halloween 2021

5 chiavette USB

Iniziamo con un gadget tech a tema Halloween semplice e pratico: un set di ben cinque chiavette USB da 16 o 32 GB, con un design perfetto per celebrare con stile la festa più spaventosa dell’anno. Garanzia di un anno, e compatibilità con tutti i sistemi, per delle penne USB di altissima qualità e dall’estetica davvero unica nel suo genere.

» Clicca qui per acquistare 5 chiavette USB

Teschio speaker senza fili

Una cassa Bluetooth con supporto AUX perfetta per connettere ogni dispositivo, in modo semplice e veloce e potendo contare su una qualità audio di primissimo livello. Questo speaker a forma di teschio è perfetto per ricreare l’atmosfera giusta in vista di Halloween, senza tralasciare una batteria da ben 4.000 mAh e un design davvero molto particolare.

» Clicca qui per acquistare Teschio speaker senza fili

Maschera LED Halloween

Non sai ancora come vestirti per Halloween? Nessun problema: ecco a te la soluzione perfetta per un costume dal sicuro impatto con il minimo sforzo. Si tratta di una maschera LED ispirata al film The Purge, con 3 modalità di illuminazione – fissa, flash lento e flash veloce – realizzata in una plastica resistente, inodore e senza alcun rischio di surriscaldamento. Adatta a tutti i volti grazie a una vestibilità ampia, e perfetta perciò anche per chi indossa un paio di occhiali.

» Clicca qui per acquistare Maschera LED Halloween

Cover Halloween per iPhone

Una cover perfetta per dare quel tocco spettrale al tuo iPhone? Eccola qui! Realizzata in TPU flessibile e morbido, facile da installare e da rimuovere in un batter d’occhio con un design perfetto per celebrare la festa di Halloween. Il tutto per un prodotto in grado di proteggere da urti, polvere e graffi senza rinunciare all’estetica perfetta per addobbare anche il tuo smartphone in vista del 31 ottobre.

» Clicca qui per acquistare Cover Halloween per iPhone

Telo fotografico Halloween

Uno sfondo perfetto per immortalare i festeggiamenti di Halloween: realizzato in poliestere con dimensioni di 2.2×1.5 metri circa, questo fondale fotografico è semplice da trasportare e da riporre, e si presta a utilizzi di qualunque genere. Si può infatti usare anche come decorazione, per dare quel tocco “spooky” a ogni angolo della casa.

» Clicca qui per acquistare Telo fotografico Halloween

Macchina per la nebbia

Il gadget perfetto per chi vuole alzare ulteriormente il livello di spettralità della festa: una macchina per la nebbia con telecomando annesso, pensata non solo per Halloween ma per dare quel tocco in più a ogni celebrazione. Bastano infatti due minuti di riscaldamento per cominciare con l’erogazione di fumo, categoricamente non tossico e dall’alto contenuto scenografico, per una macchina economica ma dalle funzionalità vicine a quelle più professionali.

» Clicca qui per acquistare Macchina per la nebbia

Auricolari Bluetooth

Delle pratiche cuffiette Bluetooth con microfono e riduzione del rumore: l’idea regalo perfetta per grandi e piccini, disponibile in design differenti ma tutti pensati per dare quel tocco adatto alla festa di Halloween che tanto starai cercando. Suono di alta qualità grazie al chip Bluetooth 5.0, affiancato dalla tecnologia CVC 8.0 per un isolamento acustico di buona fattura.

» Clicca qui per acquistare Auricolari Bluetooth

Lampada USB Luna

Ecco a voi una lampada USB che è anche un fantastico accessorio per decorare la vostra casa in vista di Halloween. L’idea regalo perfetta per rendere ogni ambiente domestico ancor più personale, con una stampa 3D in materiali ecocompatibili e una batteria in grado di offrire dalle 8 alle 10 ore di autonomia. Il tutto con un design davvero di ottima fattura, e spedito in una scatola regalo anch’essa realizzata con cura e attenzione ai dettagli.

» Clicca qui per acquistare Lampada USB Luna

Lampada USB Zucca

Altro giro altra lampada USB, stavolta in puro stile Halloween. Questa luce LED raffigurante una zucca è realizzata in un design davvero unico, prodotto utilizzando una lastra acrilica ottica incisa al laser. Il risultato finale? Qualcosa di realmente speciale, perfetto per fare colpo su ogni avventore e come idea regalo per chiunque: da segnalare inoltre la presenza di un telecomando dal quale regolare a proprio piacimento il colore della luce, una vera chicca da non perdere!

» Clicca qui per acquistare Lampada USB Zucca

Visore Mr. Cardboard

Non si tratterà forse di un vero e proprio gadget a tema Halloween, ma questo visore economico ma versatile riuscirà a trasportarvi praticamente ovunque. Realizzato in cartone e predisposto per la Realtà Aumentata, si tratta infatti di un apparecchio semplice ma comunque ottimo per vivere anche le esperienze più lugubri e spaventose con tutto lo splendore della realtà virtuale. Mica male, vero?

» Clicca qui per acquistare Visore Mr. Cardboard

Oculus Quest 2

Chiudiamo con quello che per molti è IL visore per la realtà virtuale. Già perché se siete alla ricerca di un’alternativa di fascia alta in tema di VR, questo è proprio il prodotto per voi. L’Oculus Quest 2 non ha infatti bisogno di presentazioni, potendo contare su un hardware di altissimo livello e su una risoluzione perfetta per immergersi in un batter d’occhio in un viaggio in qualunque altra dimensione. Il tutto con una configurazione semplice e veloce, ottima per iniziare sin da subito a scoprire il fantastico mondo della realtà virtuale.

» Clicca qui per acquistare Oculus Quest 2