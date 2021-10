Halloween 2021 | I migliori giochi in scatola

La notte di Halloween è alle porte, e anche quest’anno ci stiamo tutti preparando ad accoglierla in grande stile. C’è chi festeggerà con il classico “dolcetto o scherzetto”, chi preferirà andare a una festa o ancora chi lo trascorrerà in casa con gli amici. Oggi abbiamo preparato una sorpresa proprio per questi ultimi, specialmente per coloro che amano i giochi da tavolo.

Un bel modo per passare la serata di Halloween può infatti essere quello di ritrovarsi tra amici, semplicemente per divertirsi con un bel gioco in scatola mentre fuori scorre la notte più spaventosa dell’anno. In vista del 31 ottobre ecco allora una lista dei migliori giochi da tavolo per divertirsi durante la notte di Halloween. Siete pronti?

I migliori giochi da tavolo per Halloween 2021

Escape Room – Il gioco da tavolo

Avete mai vissuto l’esperienza dell’Escape Room? Credeteci sulla parola: si tratta di qualcosa di davvero unico nel suo genere, ma soprattutto di incredibilmente divertente… Specialmente se fatto con le persone giuste! Con questo gioco da tavolo potrete rivivere al meglio quell’esperienza, in un’avventura che offre ben 4 diversi scenari da completare in una corsa contro il tempo di 60 secondi. Non male, vero?

» Clicca qui per acquistare Escape Room – Il gioco da tavolo

Shining

Se pensi alla notte di Halloween non puoi non pensare a Shining, pellicola di Stanley Kubrick tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King dall’impatto culturale davvero incredibile. In questo gioco in scatola ci troviamo a rivivere l’esperienza di sopravvivere nel misterioso Overlook Hotel, in un’avventura perfetta per essere vissuta da 3 a 5 giocatori e che non mancherà di regalare momenti davvero spaventosi. Il gioco da tavolo perfetto per Halloween insomma!

» Clicca qui per acquistare Shining

Dixit

Passiamo a un grande classico dei giochi da tavolo, adatto anche per una notte speciale come quella di Halloween. Dixit non ha infatti bisogno di presentazioni: il gioco in scatola perfetto da 3 a 6 giocatori, interamente in italiano

» Clicca qui per acquistare Dixit

Faraon

Grazie a delle atmosfere davvero uniche nel suo genere, Faraon è diventato con gli anni uno dei giochi da tavolo più amati al mondo. Un classico firmato Ravensburger pensato per 1-5 giocatori dai 7 ai 99 anni: le regole potrebbero non essere immediate, ma una volta comprese state certi che vi troverete nel mezzo di una delle avventure più affascinanti con la quale spendere qualche ora in compagnia.

» Clicca qui per acquistare Faraon

Le case della follia

Torniamo in puro tema Halloween con un titolo che in molti di voi già conosceranno: Le case della follia, edito da Asmodee, è infatti un’esperienza perfetta per una notte come quella del 31 ottobre. Un titolo investigativo con un alto tasso di immersività, perfetto per un numero che arriva fino a 5 giocatori e nel quale è evidente una forte ispirazione alle opere di H.P. Lovecraft: c’è forse bisogno d’altro per godersi la notte di Halloween?

» Clicca qui per acquistare Le case della follia

Vudù

Cambiamo genere con un altro gioco in scatola adatto alla notte di Halloween: Vudù, un’avventura per 3-6 giocatori dagli 8 ai 99 anni dove andrete a rendere la vita difficile ai vostri avversari a suon di incantesimi. Un titolo molto più scanzonato dei precedenti, capace di garantire risate e divertimento per tutte le età anche al netto di regole molto semplici da comprendere.

» Clicca qui per acquistare Vudù

Fuga dal Manicomio

Un’altra esperienza in stile Escape Room tutta da vivere, perfetta per rendere ancora più lugubre e spaventosa la notte di Halloween. Fuga dal Manicomio è proprio questo: un titolo diviso in due parti, ognuna con cinque storie tutte da scoprire, dove esplorazione e collaborazione saranno due regole ferree per riuscire a scappare dal misterioso sanatorio di North Oaks. Un gioco da tavolo divertente e immersivo ma, soprattutto, dalla longevità davvero molto elevata.

» Clicca qui per acquistare Fuga dal Manicomio

Cluedo

Forse il titolo più famoso all’interno di questa lista: Cluedo non ha infatti bisogno di presentazioni, trattandosi a conti fatti di uno dei giochi in scatola più noti tra gli appassionati ma non solo. Ci troveremo infatti a dover far luce su un misterioso omicidio, dove tutti possono mentire e ogni indizio non è quello che sembra: un’avventura perfetta per tutte le età, da vivere con famiglia e/o amici e pensata per 2-6 giocatori.

» Clicca qui per acquistare Cluedo

Unlock Exotic Adventures

Altro giro, altra Escape Room: Unlock Exotic Adventures è un’esperienza totalmente a sé stante, con tre diverse avventure da vivere fino a 6 giocatori e una longevità davvero molto interessante. La struttura è quella classica da Escape Room, con ambientazioni uniche da esplorare per raccogliere indizi utili a fuggire, per una sfida che saprà intrattenere e coinvolgere anche i giocatori più navigati. E voi, riuscirete a scappare?

» Clicca qui per acquistare Unlock Exotic Adventures

Jumanji

Pochi giochi da tavolo possono vantare l’impatto culturale di Jumanji: un’opera capace di trascendere i confini del medium per ottenere un grande successo anche e soprattutto a livello cinematografico. In questa fantastica edizione in legno da collezione troviamo in classico titolo che tutti amiamo e conosciamo ormai da decenni: un’avventura coinvolgente e perfetta per tutte le età, pensata per 2-4 giocatori e ricca di riferimenti e citazioni all’amatissima pellicola uscita ormai nel 1995.

» Clicca qui per acquistare Jumanji

Maxi Sbronza

Se fin qui abbiamo trattato perlopiù titoli dalle atmosfere tetre in linea con la notte di Halloween, chiudiamo cambiando decisamente tono. Come suggerisce il nome, Maxi Sbronza è infatti un gioco in scatola pensato per adulti che vogliono vivere la notte del 31 ottobre in maniera un po’ meno responsabile. 300 carte con 300 sfide da affrontare, per un titolo semplice da comprendere (“anche in stato confusionale”) perfetto per un numero pressoché infinito di giocatori. Ricordate però che, in ogni caso, è sempre bene giocare con giudizio: chi guida, insomma, non gioca!

» Clicca qui per acquistare Maxi Sbronza