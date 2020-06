Hamilton: il 3 luglio su Disney+

Disney+ inaugurerà in modo trionfale il mese di luglio: in arrivo sulla piattaforma tra poco meno di 10 giorni Hamilton: an American Musical, pluripremiato musical teatrale di Lin-Manuel Miranda.

Ciò che arriverà sulla piattaforma di streaming Disney a partire dal 3 luglio sarà la versione filmata della produzione originale di Broadway che porterà la magia del teatro dal vivo direttamente nelle case degli abbonati al servizio. Gli spettatori avranno così l’opportunità di ammirare il musical teatrale nella sua veste originale e con il suo cast originale.

Poco conosciuto nel nostro paese, in patria il musical è un vero e proprio fenomeno culturale che grazie alla potente colonna sonora hip-hop è stato in grado di creare un movimento rivoluzionario nel teatro, che ha avuto un profondo impatto sulla cultura, la politica e la formazione scolastica.

Hamilton: an American Musical, vincitore di 11 Tony Award, un Grammy, Olivier Award e il Premio Pulitzer, narra la storia della nascita degli Stati Uniti attraverso la prospettiva di Alexander Hamilton, uno dei Padri Fondatori della nazione americana.

Lo spettacolo guiderà il pubblico in una lezione di storia sui generis a partire dal 1776 (anno in cui il giovane Hamilton approda a New York partendo dai Caraibi). A fianco dei personaggi che hanno costruito gli Stati Uniti il pubblicò sarà testimone della Guerra di Indipendenza, della vittoria nella battaglia di Yorktown fino alle lotte politiche e gli scandali che infiammarono il neonato Congresso degli Stati Uniti.

L’arrivo di questo pluripremiato musical andrà così ad aggiungere ed arricchire la proposta musicale della piattaforma, che al momento annovera anche la ripresa teatrale del musical di Broadway Newsies.

Hamilton sarà disponibile su Disney+ in tutto il mondo, a partire dal 3 luglio. Lo spettacolo sarà in streaming nella sua veste originale solo in lingua inglese con sottotitoli in inglese. I sottotitoli nelle varie lingue, italiano incluso, saranno aggiunti prossimamente non appena disponibili.