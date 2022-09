La DC ha ufficialmente annunciato che Tini Howard e Sweeney Boob, rispettivamente scrittore e disegnatore, rappresenteranno il nuovo team creativo della serie a fumetti su Harley Quinn a partire dal numero 28, in arrivo nelle fumetterie americane a marzo 2023. Il loro contributo regalerà ai fan nuovi cameo, avventure ancora più pazze e una maggiore presenza di Posion Ivy. Tini Howard non è nuovo al mondo di Gotham essendo l’attuale scrittore della serie su Catwoman.

La serie di Harley Quinn della DC è iniziata nel 2021 con la scrittrice Stephanie Phillips e l’artista Riley Rossmo. Rossmo ha lasciato il progetto dopo Harley Quinn #17, mentre l’artista Georges Duarte è subentrato nel numero successivo. Le recenti storie hanno visto Harley Quinn tornare sulla Terra dopo un viaggio sulla Luna con la neonata Task Force XX, che non è tornata da sola: ha infatti portato con sé un alieno che si è legato a Solomon Grundy e gli ha dato brevemente la capacità di parlare. L’annuncio del nuovo team creativo è stato accompagnato dalla presentazione da parte della DC di un evento pop-up dedicato ad Harley Quinn in occasione del New York Comic Con del mese prossimo, con un food truck che distribuirà gratuitamente snack, fumetti e merchandise fuori dal Javits Center il venerdì della fiera.

Thank God this has finally been announced. I had the most amazing conversation with @TiniHoward earlier this week and I don't think I've laughed so hard in months. You all are going to love what this team is cooking up. https://t.co/a3cMGfvgKI

— G. Willow Wilson (@GWillowWilson) September 22, 2022