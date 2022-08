Nelle scorse settimane è stato ufficialmente confermato che Lady Gaga reciterà assieme a Joaquin Phoenix in Joker: Folie À Deux, sequel del film uscito nel 2019 che ha portato sul grande schermo una storia mai vista prima sulla celebre nemesi di Batman. Lady Gaga dovrebbe vestire i panni di Harley Quinn e, a quanto pare, ha ricevuto un compenso milionario per entrare a far parte del progetto.

Svelato il compenso milionario di Lady Gaga per il sequel di Joker

Secondo il report di Variety, Lady Gaga guadagnerà 10 milioni dollari, mentre Joaquin Phoenix e il regista Todd Philips porteranno a casa 20 milioni di dollari a testa. Se consideriamo il costo degli ingaggi con il budget di produzione, sembra proprio che il sequel di Joker possa essere molto più costoso del primo film, richiedendo circa 150 milioni di dollari per la sua produzione.

Il sequel di Joker sarà ambientato in larga parte all’interno dell’Arkham Asylum, una delle location più importanti dell’universo DC Comics. Si tratta di un manicomio che funge da ospedale psichiatrico per i criminali di Gotham. Una versione rivisitata dell’Asylum chiamata Arkham State Hospital è apparsa anche nel primo film dove Arthur Fleck è intento a rubare il reperto medico della madre malata e poi nel finale.

Joker, uscito nel 2019, era stato originariamente pensato come un progetto stand-alone, ma l’enorme successo al box-office ha convinto Warner a dare il via libera a un sequel. Si è trattato del film Rated R con il più alto incasso di sempre (oltre 1 miliardo di dollari). L’uscita nelle sale del sequel è fissata al 4 ottobre 2024. Il titolo utilizzato, ovvero Folie À Deux, fa parte del glossario medico, e si riferisce a un fenomeno psicologico in cui due o più figure, solitamente membri della stessa famiglia, siano afflitti dal medesimo disturbo mentale. In alcuni casi, all’interno di questa patologia è presente anche una figura dominante, che tende a proiettare la propria patologia. L’idea più probabile è quella di portare in scena il rapporto tossico tra Joker e Harley Quinn.