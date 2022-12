In attesa di vederlo nuovamente indossare i panni dell’archeologo più famose della storia del cinema in Indiana Jones e la Ruota del Destino, Harrison Ford è al centro dell’attenzione dei fan del Marvel Cinematic Universe dopo l’annuncio che il celebre cacciatore di replicanti di Blade Runner sarà il nuovo volto di Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross. Personaggio comparso nel 2008 in L’Incredibile Hulk, il generale Ross è stato interpretato in diverse occasioni dal compianto William Hurt, ma l’importanza di questo personaggio nel franchise è stata considerata essenziale, tanto da spingere i Marvel Studios a effettuare un recast che ha condotto dritti al nostro buon Indy. In questi giorni, Harrison Ford ha commentato il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe, durante un’intervista con The Playlist.

Dopo il clamoroso annuncio, Harrison Ford spiega il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe

Al momento di questo sorprendente annuncio lo scorso ottobre, in molti hanno sollevato l’obiezione che l’ottantenne Harrison Fords potrebbe non essere una scelta conforme a una visione particolarmente attiva di Thaddeus Ross, portando quindi ad escludere un ritorno del generale nella sua versione da Hulk Rosso, pur con tutte le possibilità offerte dalla moderna CGI e nonostante l’attore, quando gli è stato domandato se ha recitato indossando una tuta per la motion capture si è limitato a chiudersi ironicamente la bocca con una zip. A motivare la decisione di Harrison Ford di far parte del Marvel Cinematic Universe sembrerebbe esserci una motivazione estremamente semplice, come ammesso dallo stesso attore:

Insomma, guardate, ho fatto davvero un sacco di cose, e ora semplicemente ho voglia di provare qualcosa che non ho mai fatto prima

All’interno del Marvel Cinematic Universe non sono certo mancanti volti storici del mondo del cinema, se pensiamo che Hank Pym e Janet Van Dyne sono interpretati da Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, Kurt Russell è stato Ego il Pianeta Vivente in Guardians of the Galaxy 2 e il villain di Captain America: The Winter Soldier, Donald Pierce, era nientemeno che Robert Redford.

Nonostante la sua età, contrariamente ad altri attori della sua generazione Harrison Ford sembra essere intenzionato a presenziare ancora a lungo nel mondo dell’entertainment. Dopo il suo ritorno nei tre ruoli iconici della sua carriera, Han Solo (Il Risveglio Della Forza), Rick Deckard (Blade Runner 2049) e Indiana Jones (Indiana Jones e la Ruota del Destino), Ford è impegnato anche in ambito televisivo, dove si è distinto in 1923, la serie prequel dell’acclamato Yellowstone.

Il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe dovrebbe avvenire ufficialmente in Captaian America: New World Order, dove il passato di Ross con l’attuale Sentinella della Libertà, Sam Wilson, potrebbe giocare una parte essenziale nel renderlo uno degli antagonisti del nuovo Cap. In Captain America: Civil War, infatti, Sam si era schierato assieme a Steve Rogers contro la ratifica degli Accordi di Sokovia, che erano fortemente voluti da Thaddeus Ross, in quanto segretario di Stato.

