Harry Potter: in arrivo Talisman: Harry Potter

Anche gli appassionati di Harry Potter potranno giocare a Talisman grazie a The Op e Talisman: Harry Potter, un’edizione interamente dedicata al maghetto e al Mondo Magico del classico gioco da tavolo Talisman. The Op dopo essersi dedicata a Talisman: Kingdom Hearts (link Amazon), Talisman: Batman e Talisman: Star Wars (link Amazon) torna quindi ad esplorare nuove e intriganti possibilità per questo storico gioco da tavolo, in questa nuova versione potteriana, in cui far rivivere l’epico conflitto tra gli eroi di Hogwarts e le forze del Signore Oscuro.

In Talisman: Harry Potter i giocatori, da 2 a 6 dagli 11 anni in su, potranno scegliere se giocare come membri dell’Ordine della Fenice o dei malvagi Mangiamorte. In entrambi i casi le due fazioni dovranno esplorare il tabellone di gioco, che per l’occasione replicherà i luoghi iconici del Mondo Magico rowlingiano in cui i giocatori dovranno interagire con alcuni personaggi ed eventi familiari a tutti gli estimatori della saga. Tra i luoghi visitabili durante le partite di Talisman: Harry Potter ci saranno per esempio Diagon Alley, i cancelli della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, la Foresta Proibita e le aule su tre piani circolari. Quale che sia il percorso dei giocatori, la fine di ogni partita culminerà con la fatidica resa dei conti nella Sala Grande proprio come nel finale di Harry Potter e i Doni della Morte.

Per quel che riguarda i personaggi i giocatori potranno scegliere tra 9 personaggi (con relativa miniatura in plastica non dipinta), tra i quali Harry Potter, Rubeus Hagrid, Draco Malfoy, Bellatrix LeStrange, Minerva Mcgranitt, Lucius Malfoy e Albus Silente.

Talisman: Harry Potter sarà messo in commercio, nella sua edizione in lingua inglese, a partire dal 28 settembre 2021 e avrà un prezzo di 59,99 dollari. Al momento non abbiamo notizie circa un’eventuale localizzazione italiana.