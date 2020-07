Hasbro, arriva lo special set con Old Man Logan e Old Man Hawkeye

Da Hasbro arriva un nuovo annuncio per la linea di action figures Marvel Legends Series, stiamo parlando del doppio set che include Old Man Logan e Old Man Hawkeye, due personaggi (con due testate dedicate) molto amati dal pubblico grazie alle storie a fumetti disegnate da Steve McNiven e Marco Checchetto.

Old Man Logan (in Italia Vecchio Logan) racconta la storia ambientata in un futuro molto vicino in cui Logan, ormai fuori dalla sua carriera da X-Men si ritrova coinvolto in una nuova avventura in un mondo dove i super criminali hanno sconfitto tutti gli eroi cinquant’anni prima. I Banner, discendenti di Bruce Banner (il primo Hulk) sono dei dispotici possidenti terrieri che dettano legge su quella che viene chiamata Hulkland (la vecchia California). Hawkeye gioca un ruolo fondamentale nella storia dato che accompagna il vecchio Wolverine in questa nuova avventura. Il vecchio Hawkeye non gode più della vista di un tempo ma rimane comunque un abile tiratore nonostante il glaucoma che lo affligge.

La figure di Old Man Logan racchiude vari accessori e parti intercambiabili tra cui il piccolo Bruce Banner Junior, unico superstite della famiglia di Hulk, mani intercambiabili e teste di ricambio. Old Man Hawkeye include vari archi e frecce, mani alternative e teste di ricambio con capelli sciolti e raccolti. Sicuramente un bel set per chi ha amato questa iconica saga che ha ispirato il film Logan di qualche anno fa. Il set è attualmente in vendita sul sito di Hasbro Pulse al prezzo di 49,99 Dollari con uscita stimata per il mese di Novembre 2020.