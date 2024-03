Il nuovissimo set Lego dedicato agli X-Men è già in sconto!

Come saprete, da circa un paio di settimane è partita la pubblicazione su Disney+ della nuovissima serie animata dedicata agli X-Men, ovvero l'attesissima X-Men '97, seguito a tutti gli effetti della serie cartoon che tanto successo riscosse proprio negli anni '90. Ebbene, per l'occasione, LEGO ha messo in commercio un set dedicato a quello che è lo storico Jet Blackbird, oggi noto come X-Jet, così come appare nella serie animata, in quello che è un set decisamente bello da avere sia per i nuovi che per i vecchi fan! La buona notizia? Tale set è addirittura già in sconto grazie ad Amazon, che lo sta scontando al prezzo di circa 77 euro, contro i quasi 85 euro del prezzo originale! Non male, specie perché, come detto, si tratta di un set che ha davvero pochi mesi di vita sul mercato.

Set LEGO X-Jet degli X-Men, chi dovrebbe acquistarlo?

Composto da 359 pezzi e comprensivo di 4 minifigure, questo bellissimo set LEGO è il sogno di qualsiasi fan dei classici X-Men animati, giacché riprende appieno i colori ed il design di quello che è il classico veicolo degli X-Men, così come rappresentato nella serie animata degli anni '90, ed oggi tornata alla ribalta. Parliamo di un set davvero bellissimo, sia da giocare che da esporre, e che include al proprio interno non solo un ricco set di dettagli, ma anche le minifig di alcuni dei personaggi più amati, ovvero Ciclope, Magneto, Jean Gray e l'immancabile e artigliato Wolverine!

Comprensivo di accessori, tra cui 2 shooter su entrambi i lati, di 2 shooter a molla sotto le ali e di 2 contenitori rimovibili, dove riporre gli artigli di Wolverine e gli altri accessori, questo set è, in sintesi, un acquisto davvero consigliatissimo, tanto per i fan duri e puri dei fumetti Marvel, quanto per chiunque abbia apprezzato la splendida serie animata dedicata al Prof. Xavier ed i suo gruppo di supereroi mutanti.

Un acquisto giocabile e collezionabile che, grazie all'imperdibile sconto proposto da Amazon fareste meglio a mettere subito nel carrello, anche e soprattutto perché si tratta di un prodotto davvero molto richiesto dai fan e, visto che trovarlo in sconto è raro, c'è il rischio che esso vada rapidamente out of stock!

