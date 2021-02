Hasbro cancella la figure di Cara Dune dopo la controversia di Gina Carano

Hasbro, il principale produttore della linea di figure e giocattoli su licenza Star Wars, ha annullato gli ordini per l’action figure di Cara Dune della linea The Black Series, il personaggio interpretato da Gina Carano in The Mandalorian. La notizia è arrivata da Big Bad Toy Store, che ha inviato un’e-mail ai clienti che avevano preordinato la figure per informarli della decisione, annullando i preordini.

L’annullamento è una delle conseguenze dell’interruzione dei rapporti di Disney con Gina Carano decisa la scorsa settimana. Una decisione presa dopo che l’attrice aveva postato sui social media l’ultimo di una serie di post provocatori e di dubbio gusto di carattere transfobico, negazionista e in supporto dell’ipotesi complottista sui brogli elettorali ai danni del presidente uscente Donald Trump.

Questo è il testo riportato nella mail di annullamento del preordine di Big Bad Toy Store:

“Siamo stati informati da Hasbro che hanno annullato la produzione di Star Wars: The Black Series 6” Cara Dune (The Mandalorian) e non effettuerà il nostro ordine. Sfortunatamente questo significa che dobbiamo annullare i nostri preordini per questo articolo. Ci scusiamo per l’inconveniente e apprezziamo molto la vostra comprensione. “

I motivi della decisione sono indubbiamente legati al contratto che legava l’attrice a Disney, i cui dettagli sono ovviamente privati. È possibile che nel contratto di Gina Carano fossero inclusi dei diritti di somiglianza per la produzione di merchandise, e che con la scissione di tale contratto Disney abbia rinunciato alla facoltà di produrne; quindi la cancellazione della figure sarebbe un atto dovuto. O è possibile che, anche avendo la possibilità di produrla, Disney debba comunque pagare una quota all’attrice in proporzione alle vendite, e che ovviamente non intenda farlo, soprattutto per un personaggio che molto probabilmente sarà accantonato o sostituito.

Alcuni utenti della serie si stanno chiedendo se la cancellazione del merchandise vorrà dire che il personaggio sarà completamente escluso dalla storia, e noi stessi abbiamo riflettuto su quale potrebbe essere il futuro di Cara Dune. Non ci resta che attendere cosa i produttori Jon Favreau e Dave Filoni decideranno di fare.