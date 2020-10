Hasbro Marvel Legends (Gamerverse) Ms. Marvel: la recensione

Dopo Captain America tocca a Ms. Marvel passare sotto i nostri raggi X. Anche per questo personaggio inserito nel Marvel Legends Gamerverse, l’ultimo universo videoludico dedicato ai Marvel’s Avengers, Hasbro ne ha realizzato una versione molto particolare.

Il Personaggio

Kamala Khan non è solo una tra le più giovani supereorine Marvel, ma è anche la prima di fede islamica a essersi guadagnata l’onore di un fumetto completamente dedicato a lei. Teenager di origine pakistana/americana in un mondo dove l’inclusione è qualcosa da guadagnarsi ogni giorno (barcamenandosi tra il rispetto degli obblighi religiosi, il difendere i più deboli dalle ingiustizie quotidiane e una schiera di supercattivi che infestano Jersey City), Kamala, ops…scusate…Ms. Marvel, è una fan sfegatata di Carol Denvers, l’ormai universalmente conosciuta Captain Marvel. È talmente appassionata da ricoprirne il ruolo ormai dismesso e vacante dopo che Carol è “salita di grado”. Ma quali sono i suoi poteri? Kamala è una mutaforma e riesce a cambiare il proprio corpo facendolo crescere, rimpicciolendosi o cambiando completamente fisionomia (mitica la sua “prima volta” in cui si trasformò proprio nei panni di Captain Marvel) e vestiti; non solo, riesce anche cambiare le dimensioni di parti del proprio corpo come braccia e gambe. Oltre a questo può guarire proprio come Wolverine. Queste sue caratteristiche, unite al suo carattere e alla sua forza d’animo le hanno fatto meritare l’inserimento nell’ultimo videogioco Marvel’s Avengers di Square Enix (disponibile per l’acquisto online su pc e console).

Un costume molto particolare

Il costume di Ms Marvel è decisamente originale perché esce completamente dagli schemi delle supereroine sexy e formose. Kamala è una ragazza giovane e, giustamente, ha un corpo esile e ben proporzionato. Ma è anche una ragazza di origine pakistane e osserva i dettami della religione islamica. Come unire quindi le due cose? Semplice. Per la realizzazione del suo costume Jamie McKelvie (responsabile del suo character design insieme ad Adrian Alphona) prende spunto proprio da quello di Carol Denvers (la precedente Ms Marvel, ricordate?) per i colori, e li combina con le forme del salwar kameez, un abito tradizionale pakistano, creando così qualcosa che permetta a Ms. Marvel di muoversi liberamente senza violare i precetti della sua fede. Ecco quindi che, eccezion fatta per la sua prima trasformazione, Ms. Marvel viene vestita con fuseaux color porpora coperti da una tunica azzurra elasticizzata su cui spicca un lampo color oro. Una lunga pashmina color porpora e una maschera azzurra completano il suo costume.

L’action figure

Mantenendo fede alla qualità del proprio lavoro Hasbro ha creato l’action figure di Marvel legends Gamerverse Ms Marvel pensando sia alle forme del personaggio sia alle sue abilità di movimento e trasformazione. Il risultato è un modello alto circa cinque pollici e mezzo con 30 snodi (sì, avete letto bene, trenta) che gli permettono di assumere posizioni incredibili come, per esempio, quella del loto. La tecnologia Hasbro Pinless (in pratica le articolazioni sfruttano pezzi del corpo per restare unite e muoversi) è utilizzata al massimo e la robustezza dei materiali fa sì che una rottura dovuta a un’eccessiva sollecitazione sia un evento praticamente impossibile.

La stabilità generale è ottima e i materiali (un misto di abs e gomma) robusti assicurano che, una volta trovata la posa desiderata, questa venga mantenuta virtualmente per sempre.

Scultura

Parlando di scultura non possiamo che alzare il pollice ad Hasbro per la sua Ms Marvel dedicata alla serie Marvel Legends Gameverse. Come abbiamo detto le forme del corpo di Kamala sono esili, allo stesso tempo slanciate e affusolate come quelle di una giovane atleta. Le masse muscolari sono armoniche e tonicamente abbozzate e i grossi stivali ottimamente realizzati.

Decisamente bello il viso. L’ovale regolare, il naso affusolato, la bocca dalle labbra proporzionate leggermente sorridenti e la fossetta sulla guancia sinistra sono incorniciate da una chioma di capelli neri leggermente mossi e ben modellati.

Oltre all’ottima forma dobbiamo sottolineare una colorazione degli occhi incredibilmente accurata che contribuisce non poco al carattere della scultura.

Posabilità

Abbiamo già accennato alla capacità di Marvel Legends Gameverse Ms Marvel di assumere un gran numero di posizioni. Gli snodi sono incredibilmente robusti e i punti di movimento assicurano un’ottima gamma di posizioni raggiungibili. L’assenza di un gran numero di accessori e le forme sottili, tipiche del corpo di una atleta adolescente, contribuiscono poi alla facilità di posa. L’unica pecca in questo ambito, perdonabilissima, è da ascrivere ai capelli di Ms Marvel che non ci consentono di alzare il mento oltre l’orizzonte.

Extra

La dotazione di parti extra riservate alla Ms Marvel della serie Hasbro Marvel Legends si limita a una coppia di avambracci sovradimensionati in cui il destro termina con una mano aperta nell’atto di afferrare qualcosa o qualcuno, e il sinistro con un pugno. Pregevole invece il tronco dedicato al supervillain del gioco: Abomination, una specie di incrocio tra un lucertolone spinoso e Hulk. Questo pezzo, da unire a quelli presenti in Iron Man, Mar-Vell, Mach 1, Rage e Leader, si caratterizza per una scultura incredibilmente dettagliata e snodi di dimensioni enormi per una action figure, e permetterà di completare una figura alta approssimativamente 8 o 9 pollici, ideale per creare una scena in cui far posare i nostri eroi.

Conclusioni

Hasbro Marvel Legends Gameverse Ms Marvel è una delle figure molto curata, che riprende bene le forme di questa supereroina unica nel suo genere e dal carattere molto deciso. La qualità dei materiali e la tecnologia Hasbro Pinless la rendono davvero immancabile nella collezione di ogni appassionato. Un plus davvero apprezzabile le parti aggiuntive e il tronco di Abomination.