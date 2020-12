Hawkeye: ecco gli altri membri del cast della serie Disney+

Stando a quanto riferito da Variety che ha appreso tali informazioni direttamente dalle fonti ufficiali della prossima serie Hawkeye di Disney+, insieme ai protagonisti della serie, Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, vi saranno anche Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox e Zahn McClarnon.

Farmiga, in particolare, interpreterà il personaggio Marvel Eleanor Bishop, la madre di Kate Bishop (Steinfeld). L’attrice è diventata celebre in tutto il mondo grazie alla nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo nel film Tra le nuvole. Fee, invece, interpreterà un personaggio di nome Kazi, molto probabilmente l’abbreviazione di Kazimierz Kazimierczak, noto ai fan della Marvel come il cattivo mercenario Clown.

Dalton interpreterà Jack Duquesne, molto probabilmente una versione del personaggio Marvel Jacques Duquesne o Swordsman. Uno dei primi mentori di Occhio di Falco, Swordsman è stato sia un eroe che un cattivo nei fumetti Marvel. Dalton è noto per aver interpretato Lalo Salamanca nella fortunata serie Better Call Saul.

Su Disney+ potete vedere tantissimi altri contenuti. Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link.

Pugh riprenderà il ruolo della spia e assassina Yelena Belova, la sorella di Black Widow e il suo ruolo è presente anche nel film di prossima uscita Black Widow al fianco di Scarlett Johansson. La nuova arrivata Cox interpreterà Maya Lopez, il vero nome del personaggio Marvel Echo, un nativo americano sordo che è in grado di copiare perfettamente i movimenti di un’altra persona, rendendola una combattente formidabile. McClarnon, infine, interpreterà il ruolo di William Lopez, probabilmente una versione del padre di Maya, Willie “Crazy Horse” Lincoln, dai fumetti.

In tutto questo sappiamo anche che Jonathan Igla è stato contattato per scrivere e produrre la nuova serie Hawkeye e di recente è iniziata la produzione dello spettacolo ad Atlanta e New York. Hawekeye è uno dei numerosi spettacoli Marvel da sei a otto episodi provenienti dai Marvel Studios di Kevin Feige prodotti esclusivamente per Disney+.

WandaVision, la prossima uscita seriale, sarà presentata in anteprima il 15 gennaio sullo portale di streaming Disney. Nessuna data, invece, è stata fissata per le altre tre serie che includono She-Hulk con Tatiana Maslany, Ms. Marvel interpretato dal nuovo arrivato Iman Vellani e Moon Knight con Oscar Isaacs ancora in trattative.