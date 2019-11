Heavy Infantry Mandalorian annunciato da Hot Toys

Si chiama Heavy Infantry Mandalorian (ovvero il soldato da fanteria pesante) ed è il nuovo personaggio trasposto in action figure da Hot Toys per la sua linea dedicata al mondo di Star Wars e più precisamente dal terzo episodio della serie tv in corso su Disney Plus “The Mandalorian”. La figure avrà oltre 30 punti di articolazione e sarà composta da un corpo base con abiti e armatura di vari materiali e tessuti. Come le altre Hot Toys sarà alta circa 33 cm, sempre in scala 1/6 e perfettamente in linea con gli altri personaggi.

ATTENZIONE: quanto segue contiene una serie di importanti spoiler su The Sin, il terzo episodio di The Mandalorian

The Mandalorian è una nuova serie televisiva scritta da Jon Favreau (Iron Man / Il Re Leone) e prodotta da Lucasfilm, trasmessa dal 12 novembre 2019 sulla piattaforma streaming Disney+. La serie è ambientata nell’universo narrativo di Star Wars e prende luogo dopo gli eventi di Star Wars: Episodio VI, Il ritorno dello Jedi e prima di Star Wars: Il risveglio della Forza, raccontando le avventure di un misterioso cacciatore di taglie mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica. I produttori esecutivi designati sono Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Nel terzo episodio, dopo che il protagonista riesce a tornare alla base e ritirare la sua ricompensa facciamo la conoscenza di questo massiccio personaggio. Questo mandaloriano da fanteria pesante si mette a discutere con il protagonista per aver accettato e portato a termine una missione per conto di ex signori della guerra dell’impero galattico, colpevoli tra le altre cose, di aver colpito Mandalore e i suoi abitanti. Essendo questo comportamento fuori dal codice mandaloriano gli ricorda una frase “this is not the way”, frase che fa scattare qualcosa nel protagonista facendogli intraprendere una nuova missione per espiare i suoi peccati.

La figure è basata sul Mandaloriano da fanteria pesante visto nel terzo episodio “The Sin”, pertanto, come il protagonista sarà dotato di una testa con elmetto non estraibile,abiti in stoffa e corazza a placche in pieno stile mandaloriano. Nella confezione troveremo numerosi accessori che contraddistinguono il personaggio come il mitragliatore d’assalto, la vibro-lama, il jet-pack con effetto che simula il razzo ed infine mani intercambiabili. Questa uscita includerà l’utilissima basetta dotata di braccio snodabile per poter esporre la figure anche in pose aeree.

Heavy Infantry Mandalorian è stato annunciato da pochissimo ed al momento non esiste ancora un preordine (che arriverà fra qualche ora). Aggiorneremo la notizia con tutte le informazioni non appena il distributore Sideshow.com le inserirà nel suo sito.