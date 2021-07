Heels: trailer e data di uscita della serie sul Wrestling con Stephen Amell

Dal mondo dei fumetti a quello del Wrestling il passo è breve. Il canale YouTube ufficiale di Starzplay Italia ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Heels, nuova serie TV che vedrà Stephen Amell impegnato nei panni di un wrestler professionista.

L’ex star di Arrow sarà Jack Spade, lottatore della Duffy Wrestling Association, e come si evince dal titolo sarà l’heel, termine tecnico utilizzato per indicare il “cattivo”. Al suo fianco ci sarà Alexander Ludwig nei panni del fratello Ace Spade.

Questa la sinossi ufficiale: Heels racconta le vicissitudini di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico di una piccola città. Ambientato in un’affiatata comunità della Georgia, segue una federazione di wrestling a conduzione familiare mentre due fratelli e rivali si fanno la guerra per l’eredità del loro defunto padre. Sul ring, qualcuno deve fare il bravo ragazzo e qualcuno deve interpretare la loro nemesi, l’heel. Ma nel mondo reale, questi personaggi possono essere difficili da gestire.

Heels: arriva ad agosto la nuova serie sul Wrestling con Stephen Amell

Lo show è stato scritto e creato dal produttore esecutivo Michael Waldron, di recente passato alla ribalta per il suo lavoro in Loki, e supervisionato dallo showrunner Mike O’Malley.

Non è la prima volta che Stephen Amell si trova a dover salire sul ring. Nel 2015, infatti, si esibì al PPV della WWE SummerSlam, mentre nel 2018 fu protagonista del match di apertura del grande evento indipendente All In, tenutosi a Chicago. In quell’occasione, tra l’altro, riportò una frattura al bacino. All’interno dello show ci sarà anche un cameo dell’ex campione Phil Brooks aka CM Punk.

Stephen Amell esegue un volo dalla terza corda a SummerSlam. Credits: WWE

