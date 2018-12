Hellboy, ecco il primo trailer ufficiale!

Hellboy sta per tornare sul grande schermo ma nel frattempo ecco arrivare il primo trailer ufficiale (per ora solo in lingua inglese) sulle imprese del demone rosso. Il filmato di oltre 2 minuti ci mostra tanta azione ma anche tante battute e sembra dunque confermare quanto promesso ai fan, ossia un film al tempo stesso violento e brutale ma pieno di momenti comici, fedele quindi al fumetto degli anni ’90 realizzato da Mike Mignola.

Le sorprese però arrivano soprattutto negli ultimi secondi, quando vediamo Hellboy emergere da una voragine col palco di corna intatto anziché segato e una corona di fiamme sulla sua testa e questo vuol dire, grossi, grossi guai. Chi conosce la storia infatti sa che il demone rosso ha una mano di pietra non per picchiare gli altri demoni ma per spezzare una prigione e liberarli tutti per innescare l’Apocalisse.

La sensazione dunque è che si prepari un film particolarmente spettacolare ed epico. Il film, diretto dallo specialista horror Neil Marshall (The Descent) ha per protagonista David Harbour (Stranger Things), ma anche Milla Jovovich, Ian McShane (Deadwoods, American Gods) e Daniel Dae Kim (Lost).

La pellicola si propone come un vero e proprio reboot rispetto ai due film diretti da Guillermo del Toro e molto amati dai fan. L’impresa non sarà facile e i primi test screening a quanto pare sono stati negativi, ma la produzione ha tutto il tempo per sistemare il film, con riprese aggiuntive e un nuovo montaggio (gli aspetti più contestati infatti sarebbero sceneggiatura e storia, giudicate senza senso).Dal trailer però l’impostazione generale sembra quella giusta, non resta quindi che attendere l’arrivo nelle sale, previsto per il prossimo 12 aprile.