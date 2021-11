Henry Cavill ha concesso una lunga intervista a THR parlando a tutto campo sulla sua carriera e sui suoi progetti futuri. Ovviamente da questa sorta di retrospettiva non poteva mancare un cenno al suo passato come Superman e la sua esperienza nell’Universo DC. Ma è davvero qualcosa che appartiene al passato per l’attore britannico? Parrebbe di no. Per Henry Cavill, Superman è un ruolo ancora importante e non ha escluso, per l’ennesima volta, un suo possibile ritorno nei panni dell’Uomo d’Acciaio.

Henry Cavill, Superman e il suo possibile ritorno come L’uomo d’Acciaio

Henry Cavill ha parlato del nervosismo durante la sua prima audizione come Superman, che ricordiamo venne fatta indossando uno dei costumi originali del compianto Christopher Reeve, e dell’incredulità di aver ottenuto il ruolo ma anche dell’eccitazione nel lavoro ad un progetto come importante e di alto profilo con un regista come Zack Snyder. Pur essendosi sfilato dalle polemiche riguardante prima Batman v Superman – Dawn of Justice e poi quelle legate a Justice League e all’avvicendamento fra Zack Snyder e Joss Whedon, Cavill ha sempre mantenuto una fortissima connessione con il personaggio di Superman e soprattutto con i fan che non hanno mai mancato di far sentire la loro voce chiedendo un sequel de L’Uomo d’Acciaio.

Cavill si è soffermato anche sulle polemiche e sulle critiche mosse al film, nello specifico sul controverso finale dicendo che:

Uccidere Zod ha dato al personaggio una concreta motivazione per non uccidere mai più. Superman si inginocchia e grida, non credo ci fosse nella sceneggiatura originale, ma ho voluto mostrare il dolore per l’atto commesso. Ci sono alcune take in cui addirittura piango ma che hanno scartato. Ha appena ucciso l’ultimo membro della sua stessa razza. È una scelta fatta in quel preciso momento ma non ne farà mai più una simile. Da quel momento nascono delle opportunità per far crescere il personaggio, esplorarne la psiche: da dio invulnerabile a essere con sentimenti.

L’attore ha poi confermato:

Il mantello è ancora nel mio armadio. Ci sarebbe anche molto da raccontare per me come Superman, e non ci penserei due volte se ne avessi l’opportunità.

Henry Cavill, Superman e i molti progetti sul personaggio e legati all’Universo DC

Henry Cavill non si è neanche sottratto quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse dei molti progetti su Superman in fase di sviluppo, compreso quello che coinvolge Michael B. Jordan e Val Zod, un Superman di colore proveniente da una Terra parallela, dando una risposta da vero Uomo d’Acciaio:

È fantastico, Superman è più del colore della pelle. Superman è un ideale. Superman è qualcosa di straordinario che vive nei nostri cuori. Perché non avere più di un Superman? Joaquin Phoenix ha fatto un grande lavoro come Joker e il suo film non era legato a nient’altro. Ci sono tanti Superman nei fumetti, con storylines differenti nello stesso momento.

