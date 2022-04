Nel XIX secolo, il governo giapponese diede ordine di coniare sei differenti tipologie di medaglie d’Onore destinate a premiare individualmente quanti si fossero distinti in diversi campi. Tra di questi c’è la Medaglia con nastro viola che venne conferita per la prima volta nel 1955. A chi è destinata? A coloro che hanno raggiunto una notevole esperienza in invenzioni e scoperte nel campo della scienza e della tecnologia o eccellenti risultati in campo accademico, sportivo, artistico e culturale. Il governo giapponese ha annunciato che quest’anno sarà il regista Hideaki Anno a ricevere l’onorificenza. Non solo lui ma verrà premiato anche Yasushi Akimoto, fondatore del franchise del gruppo idol AKB48 e creatore del franchise di romanzi e film One Missed Call (Chakushin Ari).

Chi è Hideaki Anno il creatore di Evangelion

Hideaki Anno è uno dei sette co-fondatori del leggendario studio di anime Gainax, la società che per la prima volta ha prodotto dei cortometraggi anime che hanno aperto le convenzioni di fantascienza Daicon III e Daicon IV nel 1981 e nel 1983. Nel 2006 ha fondato lo Studio Khara e si è separato da Gainax nel 2007.

Di certo però è meglio conosciuto per avere creato il franchise di Neon Genesis Evangelion una tra le più influenti e prolifiche serie nel corso di questi ultimi 30 anni, e una delle pietre miliari dell’animazione giapponese. Non solo. Anno è anche sceneggiatore e co-regista del film Shin Godzilla, sceneggiatore del prossimo film di Shin Ultraman che uscirà il 13 maggio e regista e sceneggiatore del prossimo film di Shin Kamen Rider che uscirà nel marzo del 2023.

I precedenti vincitori dell’onorificenza sono: il creatore del manga Shigeru Mizuki nel 1991, Fujio Akatsuka nel 1998, il co-fondatore

dello Studio Ghibli Isao Takahata nel 1999, il creatore del manga Leiji Matsumoto nel 2001, il creatore del manga Tetsuya Chiba nel 2002, il compositore e il frequente collaboratore dello Studio Ghibli Joe Hisaishi nel 2009, la cantante Harumi Miyako nel 2010, il creatore di manga Ryohei Saigan nel 2010, il creatore di manga Moto Hagio nel 2012, il creatore di manga e regista di anime Katsuhiro Otomo nel 2013, la mangaka Keiko Takemiya nel 2014, il direttore di anime Keiichi Hara nel 2018, il creatore di manga Osamu Akimoto nel 2019, la mangaka Rumiko Takahashi nel 2020 e il creatore di anime Masaaki Yuasa nel 2021.

A proposito di Evangelion

Evangelion (acquistate Neon Genesis Evangelion – The Complete Series & Movies in Blu-raye in DVD su Amazon) composto da 26 episodi, è stato trasmesso sulla tv giapponese Tv Tokyo da ottobre 1995 a marzo 1996, ed è stato prodotta da studio Gainax. Due anni dopo la serie ha ricevuto due film Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth e The End of Evangelion. Il primo film si divide in due parti: la prima consiste in un riassunto dei primi 24 episodi della serie con scene inedite e la seconda funge da prologo al secondo film, The End of Evangelion che conclude le vicende della serie originale.

Nel 2007 esce Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone, il primo dei quattro capitoli che compongono la tetralogia Rebuild of Evangelion, basata sulla serie televisiva anime originale, seguito poi da Evangelion:2.22 You CAn (Not) Advance ed Evangelion:3.33 You Can (Not) Redo. Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon A Time è il quarto e ultimo capitolo della tetralogia, disponibile su Amazon Prime Video.