Il film anime La Casa fra le Onde (Ame o Tsugeru Hyōryū Danchi) prodotto dallo Studio Colorido (Miyo – Un amore felino, Penguin Highway) ha debuttato il 16 settembre in tutto il mondo su Netflix. La piattaforma di streaming, sul suo canale YouTube, ha condiviso un video intervista, intitolato The Making of Drifting Home with Director Hiroyasu Ishida nel quale Ishida ci parla della realizzazione del film anime, di come ne ha inventato la storia, di come ha sviluppato i personaggi e della ricerca che ha fatto per progettare il complesso di appartamenti.

Hiroyasu Ishida ci parla de La Casa fra le Onde in una video intervista

Com’è nata l’idea che ha portato Ishida a dare vita al film anime La Casa fra le Onde? Sembra che tutto sia nato dalla comparsa di un’immagine dell’edificio alla deriva nella mente del regista, il quale ha subito pensato fosse molto interessante, qualcosa che nessuno aveva mai visto. Questo pensiero gli ha dato la fiducia necessaria per dare vita a un lungometraggio.

Il regista ha anche spiegato che per lui, il complesso di appartamenti come una barca persa in mare è una metafora perfetta del passato che diventa letteralmente troppo potente per sfuggire e di come ci si possa facilmente perdere completamente nel passato.

La nostalgia della propria città natale è proprio il tema del cortometraggio.

Posso dire che inconsciamente ho un forte senso di attaccamento alla mia città natale. Certo, è una cosa che hanno tutti, ma credo che io stesso abbia un senso di attaccamento più forte verso la casa e la città natale in cui sono cresciuto. Ho trascorso la mia infanzia in una certa città e gli anni dell’università in un’altra città. Per me sono tutti luoghi di provenienza. Per questo credo sia stato naturale arrivare alla storia che stiamo raccontando.

Qui sotto potete guardare il video intervista:

A proposito del film

Il film anime La Casa fra le Onde è incentrato su Kōsuke e il suo amico d’infanzia Natsume. I due sono entrati da poco in prima media e stanno entrando in una fase imbarazzante della loro amicizia e hanno iniziato ad evitarsi a vicenda. Un giorno durante le vacanze estive, visitano un condominio che sta per essere demolito, dove i due vivevano. Improvvisamente, Kōsuke, Natsume e i loro amici vengono avvolti da uno strano fenomeno, e l’intero edificio viene circondato da un oceano. I ragazzi dovranno quindi cercare di trovare la strada di casa dall’edificio alla deriva.

Lo staff ha visto Hiroyasu Ishida (Penguin Highway, Fumiko’s Confession) dirigere l’anime e occuparsi della sceneggiatura insieme a Hayashi Mori (Cells at Work! Code Black, recuperate il manga principale su Amazon, Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File) e Minaka Sakamoto (Babylon). Akihiro Nagae (Fastening Days) ha disegnato i personaggi mentre Fumi Katō (diretto dell’animazione di Penguin Highway) è l’assistente character designer. Umitarō Abe (Penguin Highway) ha composto la musica e Twin Engine si è occupato della pianificazione.

I protagonisti sono: Mutsumi Tamura nel ruolo di Kosuke Kumagaya, Asami Seto nel ruolo di Natsume Tonai, Ayumu Murase nel ruolo di Noppo, Daiki Yamashita è Yuzuru Tachibana, Yumiko Kobayashi è Taishi Koiwai, Inori Minase come Reina Haba e Kana Hanazawa nel ruolo di Juri Andō.