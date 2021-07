Hiroyuki Takei, autore di Shaman King, lancia un nuovo manga

Hiroyuki Takei, autore di Shaman King, di cui la casa editrice Star Comics ha pubblicato la Perfect Edition (recuperate la serie su Amazon) in 27 volumi, con tavole rivedute e corrette dall’autore, nuovo formato, pagine a colori e nuovi dialoghi con il vero finale dell’opera, edita in Giappone da Kodansha, ha lanciato un nuovo manga.

A dare la notizia il sito ufficiale della rivista Monthly Coro Coro Comics di Shogakukan che ha rivelato che Hiroyuki Takei e l’artista Yūki Imada (Tengoku no Ragnarok) stanno collaborando a un nuovo manga, intitolato Mini 4 King, il cui primo episodio ha debuttato nel numero di agosto della rivista. La storia verte su un gruppo di bambini che gareggiano con le auto Laser Mini 4WD, di cui Tamiya ha recentemente lanciato la linea di modellini.

Shaman King: tra anime e manga

Il 9 agosto arriverà su Netflix il reboot di Shaman King adattamento dell’omonimo manga di Hiroyuki Takei nella versione completa da 35 volumi che Kondasha ha iniziato a pubblicare in cartaceo il 17 giugno.

Il reboot ha iniziato a essere trasmesso il 1° aprile 2021 in Giappone, sono previsti 52 episodi e cliccando a questo nostro articolo potete guardare il trailer in Italiano!

Questa la sinossi:

Yoh Asakura è il discendente di un’antichissima famiglia di sciamani. Fin da piccolo è in grado di vedere gli spiriti e anziché ignorarli o essere spaventato da loro, tende sempre a farci amicizia. Il suo desiderio più grande è di vivere in tranquillità. La storia si apre a Tokyo dove inizia a frequentare la scuola insieme a un ragazzo di nome Manta che ha incontrato in un cimitero. Manta diventerà fin da subito un suo grande amico, tanto che gli rivelerà la sua abilità di intermediario con gli spiriti. Yoh si trova a Tokyo per partecipare allo Shaman Fight, ossia un torneo tra sciamani che si svolge ogni 500 anni per eleggere lo Shaman King. Lo Shaman King è il messia che ogni 500 anni trasforma la grande distruzione di questo mondo in una grande rigenerazione, unendosi al Grande Spirito e diventando il più potente sciamano sulla terra. Ren Tao, discendente anch’esso di un’antichissima famiglia di sciamani, sarà il suo più grande rivale.

Per quanto riguarda il manga, inizialmente è stato serializzato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1998 e il 2004 e nel 2008 è stata pubblicata la Perfect Edition in 27 volumi, che include il vero finale dell’opera. Nel 2017 i diritti della serie sono passati alla casa editrice Kodansha, che ha pubblicato una nuova edizione completa in 35 volumi.

In Italia la serie è stata pubblicata dalla Star Comics, prima all’interno della collana Dragon dal 3 giugno 2003 al 4 settembre 2006, nel formato originale tankōbon e in seguito in quello kanzenban dal 3 novembre 2010 al 2 gennaio 2013 in una collana denominata Shaman King Perfect Edition, di cui però sono esauriti molti volumi. Ora sta riproponendo l’opera anche nella Final Edition di Kodansha.