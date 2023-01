Hot Toys ha presentato a tutti gli appassionati le immagini ufficiali e i dettagli delle sue nuove action figure dedicate al lungometraggio di James Cameron ora in sala: Avatar – La via dell’acqua. Il film riporta gli spettatori su Pandora, oltre un decennio dopo il primo Avatar, con Jake Sully padre di quattro figli e sua moglie Neytiri insieme alla guida della tribù.

Le Hot Toys di Avatar – La via dell’acqua

Le figure da collezione tratte da Avatar – La via dell’acqua sono una rappresentazione altamente dettagliata e fedele dei personaggi del film. Realizzate in scala 1/6, queste figure presentano una serie di caratteristiche speciali che le rendono un pezzo unico per qualsiasi collezionista.

Foto: ©Hot Toys

I personaggi presentano una nuova scultura della testa con capelli altamente dettagliati, inoltre i volti mostrano un’espressione facciale fedele allo schermo con la presenza di una serie di texture della pelle dettagliate e motivi facciali con effetti luminosi riflettenti. Come per tutte le altre action figure Hot Toys presenti sul mercato, anche quesi personaggi presentano oltre 16 punti di snodo alle articolazioni, tra cui una coda pieghevole con filo incorporato.

Gli accessori

Le nuove figure dedicate all’ultimo lungometraggio di James Cameron, Avatar – La via dell’acqua, includono anche diverse mani intercambiabili con differenti aperture, ma anche alcune armi come ad esempio un fucile e un’ascia per il personaggio di Jake Sully, e un’arco e un coltello per il personaggio di Neytiri. Jake Sully viene dotato inoltre di un giubbotto tattico verde che ospita le munizioni, un paio di guanti da avambraccio marroni e un fodero per pugnale marrone con imbracatura per le spalle. Infine, entrambi i personaggi vantano a corredo le base espositiva appositamente progettati con i loro relativi nomi.

Foto: ©Hot Toys

Questi sono però soltanto alcuni degli accessori in dotazione alle figure, poiché esse sono disponibili sia in versione standard sia in versione Deluxe, per ulteriori immagini e informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

Data di uscita delle Hot Toys di Avatar 2

Le Hot Toys da Avatar – La via dell’acqua verranno distribuite sul mercato tra nei primi mesi del 2024 e il loro prezzo varie dai 300 ai 350 euro a seconda dell’edizione scelta.

Il primo capitolo della saga

Il primo capitolo della saga di Avatar, diretto da James Cameron, uscì nel 2009 e fu un successo mondiale al botteghino. Il lungometraggio, che annovera moltissimi riconoscimenti, narra la storia di Jake Sully, un ex marine che si unisce a un programma di esplorazione su Pandora, un pianeta alieno popolato da una specie indigena chiamata Navi. Utilizzando un corpo artificiale Navi, Jake si immerge nella cultura e nella società dei Navi, diventando sempre più coinvolto nella loro lotta per la sopravvivenza contro gli umani che cercano di sfruttare le risorse del pianeta. Il film è parzialmente criticato per la sua trama e i personaggi non originali, tuttavia fu stato celebrato per la sua tecnologia all’avanguardia e gli effetti visivi mozzafiato, creati grazie all’uso di tecniche di motion capture e di computer grafica avanzata. Nel caso ve lo siate persi, Avatar del 2009 di James Cameron è disponibile anche in edizione Home Video Blu-ray su Amazon.