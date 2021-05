Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, ecco il trailer ufficiale in italiano

Drac, Mavis e i loro amici sono ancora i protagonisti del primo trailer italiano di Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, quarto e ultimo capitolo della serie animata targata Sony Pictures Animation. Il film sarà al cinema dal 2 settembre ed è diretto da Jennifer Kluska e Derek Drymon, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

A dare voce al personaggio di Drac nella versione italiana del film è ancora una volta Claudio Bisio che tornerà a doppiare il protagonista della saga insieme a Cristiana Capotondi, nel ruolo di Mavis. Genndy Tartakovsky, ideatore del franchise e regista dei primi tre capitoli, ritorna nel ruolo di sceneggiatore e produttore esecutivo.

La sinossi ufficiale del film è la seguente:

Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.

Ricordiamo che la saga di Hotel Transylvania ha avuto inizio nel 2012 e il cast originale di voci vedeva la presenza di Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, Fran Drescher, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade e Cee Lo Green. Il film, prodotto dalla Sony Pictures Animation per la Columbia Pictures, era girato con l’uso della computer grafica ed è stato distribuito anche in 3D. Nel 2017 è stata realizzata anche una serie animata per la televisione dal successo del film intitolata Hotel Transylvania: La serie. Se voleste recuperare la saga cinematografica, ecco a voi il cofanetto completo in vendita su Amazon.