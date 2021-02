House of the Dragon: la produzione partirà ad aprile

Dopo l’annuncio della produzione arrivata a luglio, i primi dettagli rivelati lo scorso settembre e il breve teaser trailer a chiudere la presentazione della lineup di HBO Max dei prossimi mesi, il Chief Communication Officer di HBO Casey Bloys ha parlato dell’inizio della produzione di House of the Dragon che dovrebbe partire a tutti gli effetti il prossimo aprile.

Ricordiamo che la serie si baserà sul romanzo Fuoco e Sangue di George R. R. Martin, prequel letterario della serie Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che lo ha reso famoso e che narra le vicende di Westeros lungo un arco di tempo di ben 150 anni precedenti agli eventi che abbiamo conosciuto. La trama coinvolgerà il filone di eventi che ha poi inevitabilmente portato alla guerra civile dei Targaryen.

Bloys ha dichiarato di aver già parlato con il regista Miguel Sapochnik e il capo sceneggiatore Ryan Condal riguardo le aree di Westeros da sviluppare, commentando che il mondo creato da George R.R. Martin è così grande e interessante da racchiudere tante direzioni da poter esplorare in termini di storia.

Riguardo alle critiche ricevute dalla serie Game of Thrones per essersi allontanata dagli eventi dei libri, che Martin deve ancora completare, Bloys ha spiegato perché questo non sarà un problema per la nuova serie:

“Uno degli aspetti migliori di House of the Dragon è che si tratta di una storia consolidata che porterà agli eventi di Game of Thrones, e contiene diverse piccole ramificazioni. Ci sono molte opportunità e storie da raccontare”.

Martin sta aiutando a supervisionare lo spettacolo, insieme ad altri potenziali progetti ispirati alla sua saga letteraria. Bloys ha ribadito l’importanza del contributo dell’autore ai lavori di House of the Dragon, anche se in questo caso la serie si baserà comunque su una storia principale che è già stata scritta.

La premiere di House of the Dragon è prevista su HBO e HBO Max nel corso del 2022.