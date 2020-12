House of the Dragon: pubblicato il teaser trailer

Dopo la notizia dell’inizio della produzione arrivata a luglio e aver diffuso i primi dettagli di House of the Dragon, HBO pubblica finalmente il teaser trailer della sua nuova serie prequel ambientata nel mondo di Game of Thrones (Il Trono di Spade).

Il teaser ha chiuso il trailer di presentazione della lineup di HBO Max dei prossimi mesi. Della durata di appena pochi secondi, il video ci mostra semplicemente la figura di un drago sputafuoco, il logo della serie e soprattutto la conferma dell’anno di uscita: il 2022. Potete vedere il video diffuso da HBO qui di seguito:

La serie si baserà sul romanzo Fuoco e Sangue di George R. R. Martin, prequel letterario della serie Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che lo ha reso famoso e che narra le vicende di Westeros lungo un arco di tempo di ben 150 anni precedenti agli eventi che abbiamo conosciuto. La trama coinvolgerà il filone di eventi che ha poi inevitabilmente portato alla guerra civile dei Targaryen.

Regista della serie sarà Miguel Sapochnik (che già diresse alcuni tra gli episodi più apprezzati di Game of Thrones tra cui “La battaglia dei bastardi”), che affiancherà Ryan Condal nel ruolo di capo sceneggiatore. George R. R. Martin ha dichiarato che vorrebbe collaborare alla scrittura di qualche episodio, ma non prima di aver terminato il lavoro su The Winds of Winter (quindi, dati i trascorsi, la sua partecipazione non è da darsi per scontata).

Tra i protagonisti principali vedremo Alicent Hightower, la seconda moglie di Re Viserys, dotata tanto di grazia che di acume politico, viene descritta come “la donna più avvenente dei Sette Regni”, interpretata da Olivia Cooke (Art3mis in Ready Player One). La principessa Rhaenyra Targaryen è la primogenita del re, una bambina di puro sangue di Valyria e in quanto tale cavaliera di draghi; sarà interpretata da Emma D’Arcy (Truth Seekers). Il principe Daemon Targaryen, interpretato da Matt Smith (Doctor Who, The Crown, Terminator Genisys) è il fratello minore di King Viserys ed erede al trono, anch’egli possiede il sangue di drago puro e pertanto può cavalcare i draghi, oltre ad essere descritto come un guerriero impareggiabile; il suo sviluppo però potrebbe riservare qualche sorpresa, del resto si dice che: “ogni volta che nasce un Targaryen gli dei lanciano una moneta in aria…”. Re Viserys I Targaryen (da non confondersi col “Re Folle” Viserys II) è stato scelto dai signori di Westeros per succedere al vecchio re, Jaehaerys Targaryen, ed è descritto come un uomo cordiale, gentile e rispettabile; sarà interpretato da Paddy Considine (Peaky Blinders, The Outsider).