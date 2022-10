Perché, in House of the Dragon, i Velaryon hanno la pelle scura? Questa scelta ha fatto sorgere dei dubbi in alcuni spettatori, poiché si tratta di una nuova aggiunta non presente all’interno di Fuoco e Sangue, il romando scritto da George R. R. Martin su cui su basa la serie. Per dissipare ogni dubbio e spiegare le ragioni profonde di questo cambiamento rispetto al romanzo originale, è intervenuto Ryan Condal, co-creatore di House of the Dragon con George R.R. Martin.

House of the Dragon: perché i Velaryon hanno la pelle scura?

In una recente intervista Condal ha dichiarato che il cambiamento non aveva lo scopo di fare appello ad alcun tipo di ideale politico:

“Non è stato fatto solo per spuntare una casella o per essere visto come qualcosa di progressista”. È il 2022. È un’era diversa da quella in cui si facevano queste serie. Abbiamo un pubblico incredibilmente diversificato che non è solo in tutta l’America, ma in più Paesi, che parlano lingue diverse, che rappresentano tutti i colori sotto il Sole. Ed è stato davvero importante vedere parte di questo riflesso sullo schermo“.

Lo showrunner ha anche notato che, poiché House of the Dragon è un prodotto di fantasia, è stato più facile fare questo cambiamento:

“Questo è un mondo fantastico. Penso che se fosse un pezzo di finzione storica, sarebbe un discorso più complesso. Ma penso che, semplicemente perché questo è un mondo fantastico, se crediamo nei draghi, nei mutaforma e nei metalupi, possiamo credere che non tutti nella storia fossero bianchi“.

Condal ha sottolineato di aver letto anche un articolo in cui Martin aveva discusso i suoi piani originali:

“George, all’inizio, quando si è proposto di scrivere questi libri, aveva preso in considerazione la possibilità di fare tutti i Velaryon neri e con i capelli d’argento, e questa mi è sempre rimasta impressa come immagine”.

Un altro motivo per cui Condal ha ritenuto che il cambiamento avesse un senso è il fatto che renda più facile per il pubblico distinguere le famiglie, e ha anche reso più facile la comprensione della sottotrama dei figli della principessa Rhaenyra Targaryen, tutti di carnagione molto chiara, mentre colui che dovrebbe essere il loro padre naturale, Laenor Velaryon, ha la pelle più scura.

