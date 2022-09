Corlys Velaryon è interpretato da Steve Toussaint in House of the Dragon. Lo abbiamo visto, insieme a Daemon Targaryen, alle prese con il Nutrigranchi nella Guerra nelle Stepstones e sappiamo che è il primo Lord Comandante della Guardia Reale, nonché celeberrimo navigatore a capo di una Casa molto ricca, anzi, la più ricca di tutto Westeros. In questo articolo, conosceremo meglio sia Corlys Velaryon che la sua casata.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su House of the Dragon, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

House of the Dragon: Corlys Velaryon e la ricchezza della sua Casa

Chi è Corlys Velaryon?

Corlys Velaryon è anche il marito di Rhaenys Targaryen, la Regina Che non Fu Mai a cui fu preferito, come erede del Trono di Spade, suo cugino Viserys. Inoltre, è il navigatore più conosciuto di Westeros, e viene chiamato anche Serpente di Mare (Seasnake in lingua originale), perché questo è il nome della sua nave. Grazie alla sua imponente flotta, compie molti viaggi commerciali anche ad Essos, il Continente Orientale, ed è per questo che la sua casata, la cui sede è Altamarea, è molto ricca. Ma casa Velaryon non è solo ricca: è anche molto potente.

I Valaryon affondare le proprie radici nell’Antica Valyria, proprio come i Targaryen e, stando a quello che ci dice proprio Corlys Velaryon, secondo alcuni testi la sua Casa sarebbe perfino più antica di Casa Targaryen. Questa posizione di prestigio è stata poi rafforzata dall’alleanza ormai di lunga data con i Targaryen.

Perché la sua Casa è così ricca?

Nel Trono di Spade la famiglia più ricca è quella dei Lannister, che da sempre fanno la loro fortuna grazie alle miniere d’oro di Castel Granito, grazie a cui si sono potuti garantire un posto di prestigio alla corte reale, insieme a una certa influenza fra le altre Grandi Casate. Tuttavia, le ricchezze dei Velaryon superavano di gran lunga quelle dei Lannister, nel periodo in cui è ambientato House of the Dragon.

Nonostante la storica vicinanza ai Targaryen, però, fu solo quando Corlys divenne il Signore delle Maree che la famiglia ebbe davvero potere nel regno. Durante i suoi Nove viaggi verso Essos, Corlys è stato un pioniere della navigazione, divenendo il primo uomo di Westeros a navigare nelle Mille Isole e a visitare Nefer e Mossovy. Durante questi viaggi, il Serpente di Mare caricò sulle sue navi oro, sete pregiate, spezie, ricchezze di ogni sorta e persino elefanti; ecco perché i Velaryon sono diventati più ricchi di qualsiasi altra famiglia nel regno, inclusi Hightower e Lannister. Naturalmente, le cose sono destinate a cambiare, ma in questo periodo della narrazione è indiscutibile che la Casa più ricca di Westeros sia Casa Velaryon.

