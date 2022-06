In attesa di scoprire quali saranno i prossimi film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, emerge un’indiscrezione bomba. Il noto conduttore radiofonico Howard Stern potrebbe aver involontariamente svelato un progetto su Doctor Doom, uno dei più grandi cattivi nella storia dei fumetti.

Durante una puntata del suo show Stern ha dimenticato il microfono acceso e, mentre stava parlando con il co-conduttore Robin Quivers, ha rivelato di essere coinvolto in un progetto su Doctor Doom e di aver parlato con Kevin Feige. Ma non è tutto: “Ho chiamato Robert Downey Jr. e gli ho chiesto aiuto su delle tecniche di recitazione. Per caso hai il numero di Jon?” ha dichiarato Stern.

Con molta probabilità si stava riferendo a Jon Favreau, ormai da anni parte integrante dell’MCU. Ovviamente non sappiano se le dichiarazioni del conduttore fossero veritiere o meno, ma è da diverso tempo che si parla di un progetto su Doctor Doom. Si vociferava anche che Michael Fassbender fosse in lizza per interpretarlo.

Non è dato sapere anche quale possa essere il ruolo di Stern all’interno del progetto, ma potremmo saperne di più il mese prossimo al San Diego Comic-Con dove i Marvel Studios torneranno in pompa magna con un panel apposito nell’iconica sala H.

Just waking up in the morning, gotta thank God. So this is interesting. On the Howard Stern show today they ended the episode to go on summer break and had a hot mic on. Did Stern say he’s involved with a Doctor Doom project with Jon Favreau?

pic.twitter.com/OqPy2vsctn

— By Odin's Fade… (@UpToTASK) June 29, 2022