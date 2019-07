Human Discoveries: trailer della serie animata con Anna Kendrick e Zac Efron

Anna Kendrick e Zac Efron sono due uomini della caverna alle scoperte di tutto ciò che il progresso umano ha da offrire, nell'irriverente comedy animata di Facebook Watch.

Il servizio streaming Facebook Watch affila gli artigli presentando la sua nuova produzione animata per adulti che si promette di essere a metà tra Gli Antenati e Bojack Horseman, parliamo di Human Discoveries.

La sinossi preliminare pubblicata qualche settimana fa recitava: “Torna indietro nel tempo, a quando un gruppo di amici sta provando a capire come funzioni la vita – per la prima volta nella storia.” Oggi il silenzio è stato ufficialmente rotto e possiamo finalmente dirvi qualcosa di più: Human Discoveries racconterà il progredire della razza umana dal punto di vista della primissima civiltà più di 10.000 anni fa. Agli albori della vita senziente, li vedremo scoprire elementi indispensabili quali il fuoco e la ruota, ma soprattutto rideremo nel guardarli inciampare su altri tipi di “bisogni” come arte, alcol, moda, razzismo, pettegolezzi e, con loro grande confusione… la monogamia! Un dissacrante specchio dei nostri tempi visto con l’ingenuità di chi li scopre per la prima volta quando i tempi forse non erano ancora maturi… ma per un motivo o per l’altro saranno costretti a diventarlo.

Se già le premesse hanno contribuito ad alimentare la vostra curiosità ed il vostro interesse nei confronti della serie, aspettate di scoprire il cast: la coppia di protagonisti che porterà un punto di vista femminile e maschile volto a garantire maggior coinvolgimento da parte del pubblico, sarà composta da Jane e Gary, rispettivamente doppiati da Anna Kendrick e Zac Efron. Abbiamo poi i numerosi “colleghi di lavoro” e “vicini di casa”: Trog (Lamorne Morris), Minerva (Jillian Bell), Lisa Kudrow, Paul Scheer, Stephanie Beatriz, James Adomian, Ed Begley e Sam Richardson.

La serie animata sarà prodotta da ShadowMachine (Robot Chicken) e Ninjas Runnin Wild, e debutterà in esclusiva su Facebook Watch martedì 16 luglio.