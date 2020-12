Humble Bundle: ecco l’offerta per Warhammer 40K: Black Crusade e Only War

Un nuovo, ricco, bundle è disponibile in offerta sul sito Humble Bundle: dopo aver presentato le proposte dedicate a Cyberpunk e a Conan il barbaro, l’iconico personaggio creato da Howard e reso celebre da Arnold Schwarzenegger, questa volta è il turno del lontano futuro distopico di Warhammer 40K: Black Crusade e Only War della Cubicle 7.

Humble Bundle presenta infatti una nutrita serie di volumi pubblicati dalla casa editrice irlandese che, come è consuetudine quando si tratta di queste iniziative, potranno aggiungersi alla nostra collezione ad un prezzo pressoché simbolico: in questo caso potremo arrivare a portare a casa più di 200$ (circa 165€) di materiale!

Potete raggiungere la pagina di Humble Rpg Book Bundle: Warhammer 40K: Black Crusade e Only War by Cubicle 7, con tutte le informazioni, cliccando qui.

L’offerta proposta da Humble Bundle, disponibile fino al 23 dicembre, è strutturata su quattro livelli, con una spesa massima di circa 15€ per l’acquisto di ben diciotto manuali in formato digitale.

Tier 1

Con il primo livello, al costo di 1€, potremo portare a casa:

Black Crusade Core Rulebook

Eleventh Hour

Broken Chains

Binding Contracts

Uno sconto del 20% per gli acquisti effettuati sul webstore di Cubicle 7

Tier 2

Per accedere al secondo livello dell’offerta dovremo invece versare almeno 8,42€. Questo ci permetterà di ottenere, oltre ai volumi già citati:

Black Crusade Game Master’s Kit

The Tome of Blood

The Tome of Decay

Hand of Corruption

Tier 3

Spendendo almeno 12,63€ avremo invece diritto ad aggiungere altri quattro volumi:

Only War Core Rulebook

Enemies of the Imperium

Final Testament

Salvaging Solace

Tier 4

Se invece volessimo optare per l’offerta completa, pari a diciotto manuali, per una spesa minima di 15,16€, alla già ricca offerta proposta di andranno ad aggiungere:

The Tome of Fate

The Tome of Excess

Hammer of the Emperor

Shield of Humanity

No Surrender

Only War Game Master’s Kit

Seguendo l’ormai consolidata prassi, partecipando all’acquisto, potremo dare una mano ad un’associazione no-profit convenzionata con Humble Bundle: questa volta parte dei proventi raccolti verranno utilizzati per finanziare l’attività di Heifer International. Nata nel 1944 Heifer International si pone l’ambizioso (ed estremamente condivisibile) obiettivo di cancellare fame e povertà dal mondo tramite un approccio a tutto tondo: ai beneficiari non vengono infatti forniti solo beni materiali (principalmente animali da fattoria e strumenti agricoli) ma anche corsi formativi per imparare tecniche di agricoltura.

Vi ricordiamo che potete accedere all’offerta di Humble Bundle, disponibile finno al 23 Dicembre, direttamente alla loro pagina cliccando qui.