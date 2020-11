Su Humble Bundle un ricchissimo bundle di Cyberpunk

Humble Bundle e R. Talsorian hanno dato il via a una collaborazione benefica a favore della charity AbleGamers: pagando una cifra simbolica sarà possibile portarsi a casa Humble RPG Book Bundle: Cyberpunk by R. Talsorian, un pacchetto di trenta manuali del gioco di ruolo Cyberpunk, per un valore effettivo di 50 dollari.

Humble RPG Book Bundle: Cyberpunk by R. Talsorian metterà a disposizione una selezione di diversi manuali di gioco che offriranno un excursus sulla storia di Night City e i suoi abitanti, a partire dal grande classico Cyberpunk 2020 fino al più recente Jumpstart Kit di Cyberpunk Red, oltre a supplementi e risorse varie che faranno la gioia di ogni appassionato di questo gdr.

Il bundle conterrà le edizioni digitali dei titoli proposti e sarà disponibile fino al 16 dicembre 2020.

Humble RPG Book Bundle: Cyberpunk by R. Talsorian sarà strutturato in tre livelli dall’importo complessivo di 25 euro, tuttavia chi lo desidera potrà decidere di acquistare solo il livello base dal valore simbolico di 85 centesimi, in ogni caso per accedere all’offerta occorrerà per prima cosa il livello da 85 centesimi.

Il primo livello sbloccherà sette manuali tra supplementi di ambientazione e risorse aggiuntive, il secondo livello, che potrà essere acquistato con una donazione minima di 6,83 euro, comprenderà 10 titoli, tra i quali il manuale base e Jumpstart Kit di Cyberpunk Red. L’ultimo livello, dal costo di 12,81 euro, vi darà accesso ad altri tredici manuali.

Potete raggiungere la pagina di Humble RPG Book Bundle: Cyberpunk by R. Talsorian, con tutte le informazioni, cliccando qui. Di seguito ecco il dettaglio dei manuali che fanno parte di questo bundle.

Tier da 85 centesimi

Blackhand’s Guide

Forlorn Hope

Edgerunners, Inc.

Listen Up, You Primitive Screwheads

Maximum Metal

Chromebook 1/2

Chromebook ¾

Tier da 6,83 euro

Cyberpunk 2020 Core Book

Cyberpunk Red Jumpstart Kit

Night City Map (Circa 2020)

Rache Bartmoss Brainware Blowout

Night City Sourcebook

Wildside

Cyberpunk 2020 Data Screen

Solo of Fortune

Corporation Report 2020

Rache Bartmoss’ Guide to the Net

Tier da 12,81 euro

Firestorm: Stormfront

Firestorm: Shockwave

Pacific Rim Sourcebook

Rough Guide To The U.K.

Rockerboy

Protect and Serve

Deep Space

Eurosource Plus

Eurotour

Home of the Brave

Live and Direct

NeoTribes

Land of the Free

Il ricavato delle vendite sarà devoluto ad AbleGamers, associazione benefica che si occupa di offrire assistenza a persone disabili attraverso i videogiochi. L’organizzazione però non si occupa solo di assistenza alle persone con disabilità, ma porta avanti anche programmi di consulenza sull’accessibilità dei giochi rivolti agli sviluppatori.