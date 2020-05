Hunger Games: la saga completa su Italia 1

Continuano le maratone cinematografiche sulle rete Mediaset in chiaro. Dopo la saga di Harry Potter, quella de I Pirati dei Caraibi e la trilogia de Il Signore degli Anelli a partire dal 7 maggio su Italia 1, in prima serata dalle 21.30 circa, verrà proposta la saga completa di Hunger Games con protagonista la bellissima Jennifer Lawrence.

La saga cinematografica di Hunger Games, composta da 4 pellicole in totale, è tratta dall’omonima serie di romanzi young adult scritta da Suzanne Collins.

Il primo film Hunger Games è uscito nel 2012, nel 2013 è uscito il sequel Hunger Games: La ragazza di fuoco mentre l’ultimo romanzo è stato diviso in due pellicole Hunger Games: il canto della rivolta uscite rispettivamente nel 2014 e 2015.

Questa una brevissima sinossi della serie:

La storia è ambientata nella nazione di Panem, situata negli Stati Uniti in un’America post-apocalittica, formata dalla ricca Capitol City e da tredici grandi distretti circostanti, di cui dodici ancora abitati ed un tredicesimo che fu distrutto tempo addietro da Capitol City durante un tentativo di ribellione messo in atto da tutti i distretti. Ogni anno, come punizione per aver scatenato la ribellione anni prima, in ogni distretto vengono scelti un ragazzo e una ragazza di età compresa tra i dodici e i diciotto anni per partecipare agli Hunger Games, un evento nel quale i partecipanti devono combattere in un luogo detto “arena”, che viene controllata dagli Strateghi per mezzo di computer molto sofisticati, finché uno solo rimane vivo. La selezione avviene tramite una cerimonia chiamata “mietitura”, che consiste nel pescare da un’ampolla un biglietto tra i tanti nomi dei candidati.