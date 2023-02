Bandai ha annunciato l’uscita del quarto Bronze Saint della serie Myth Cloth EX di Saint Seiya, Hyoga del Cigno con la sua Final Cloth, tratta dalla serie Hades. La figure, realizzata in plastica con armatura in metallo verrà realizzata con una grande attenzione ai dettagli, promettendo ai fan una rappresentazione ancora più accurata e fedele del personaggio. Hyoga è uno dei Cavalieri di Bronzo più popolari della serie Saint Seiya, noto per la sua personalità calma e composta, ma anche per la sua determinazione e il suo coraggio.

Hyoga del Cigno Final Cloth è la nuova proposta per la linea Myth Cloth Ex

Hyoga Final Cloth offre una grande varietà di opzioni di posa e di accessori, tra cui diverse mani intercambiabili e il suo attacco “Diamond Dust”. La scultura della figura è stata curata nei minimi dettagli come il design dell’armatura, ancora piu’ proporzionata e fedele. La figure di Hyoga della Final Cloth è stata realizzata con materiali di alta qualità, che ne garantiscono la durata e la resistenza. La figura è inoltre compatibile con le altre figure della serie Myth Cloth EX, permettendo ai fan di creare pose dettagliate e realistiche. Questa uscita della serie Myth Cloth EX sarà molto attesa dai fan di Saint Seiya, dato che al suo interno saranno inclusi anche nuovi volti per gli altri Bronze Saint per replicare la scena della morte di Athena. La figura di Hyoga Final Cloth sarà sicuramente una uscita da non perdere per i fan della serie, offrendo un’esperienza di gioco davvero unica e immersiva grazie alla possibilità di poter replicare anche la forma del segno Zodiacale.

La serie Myth Cloth EX continua a dimostrarsi uno dei migliori esempi di figure di alta qualità per i fan di Saint Seiya, e la nuova uscita di Hyoga della Final Cloth sarà sicuramente una delle più attese dai fan della serie. Se siete fan di Saint Seiya, assicuratevi di aggiungere questa figura alla vostra collezione, e godetevi l’esperienza di giocare con uno dei personaggi più amati della serie, nella sua forma più epica e maestosa. La linea Myth Cloth EX è importata ufficialmente in Italia da Cosmic Group e l’uscita di questo personaggio è prevista per il mese di Agosto 2023 ad un costo di circa 130 euro. Scopri la linea Myth Cloth e i prodotti disponibili a questo link.