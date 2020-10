I 5 Samurai: arriva Sami la Luce

Sentinel Toys (famosa ditta Giapponese) nella giornata di oggi, ha aperto i preordini per il secondo co-protagonista della serie Samurai Troopers (in Italia meglio conosciuto come I 5 Samurai); dopo averlo visto in una foto durante un evento di alcuni mesi fa, finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale dell’uscita di Saiji Date (in Italia conosciuto come Sami la Luce).

L’action figure di Saiji sarà alta circa 16,5 cm, realizzata completamente in pvc, caratterizzata da una elevatissima posabilità che grazie alle numerose articolazioni presenti sarà possibile riprodurre ogni posa ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita del cartone animato. All’interno della confezione non mancheranno parti intercambiabili tra cui: mani e visi intercambiabili, la spada a due mani, due diverse parti frontali dell’elmo (una aperta e una chiusa) e il totem per montare l’armatura.

Saiji è il secondo samurai che viene risvegliato e indossa l’armatura verde smeraldo della luce. La sua arma principale è una spada a due mani, ove concentra l’energia della luce nella lama e la scaglia contro gli avversari. Tra i cinque compagni Saiji è il samurai più cauto e riflessivo e ha la facoltà di prevedere un attacco da parte dei nemici. L’armatura è dotata di una spada chiamata Spada Nimbo cha ha il potere di ridare la vista a chi l’ha persa. Saiji è l’esatto opposto di Anubisu (Kratos), il demone dell’oscurità, e per questo i due si scontrano in più eventi durante la storia.

La figure di Sami è la seconda action figure dedicata a I 5 Samurai ed uscirà in Giappone nel mese di Giugno 2021 (e nei mesi successivi in Italia) ad un costo di 15.000 Yen.