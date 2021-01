I Cavalieri dello Zodiaco e Lamù tornano su Italia 2

Attraverso due post sulla pagina facebook ufficiale di Yamato Video apprendiamo del ritorno su Italia 2 de I Cavalieri dello Zodiaco e Lamù a partire da domani 18 gennaio.

Lamù tornerà da domani 18 gennaio su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) con ben 3 episodi giornalieri a partire dalle 15.40 mentre I Cavalieri dello Zodiaco torneranno sempre da domani 18 gennaio su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) con ben 3 episodi giornalieri a partire dalle 16.55.

I Cavalieri dello Zodiaco in Italia

I Cavalieri dello Zodiaco è la serie anime tratta dal manga Saint Seiya di Masami Kurumada. Il manga è stato pubblicato in Italia prima da Granata Press e poi da Edizioni Star Comics in svariate edizioni. I successivi manga spin-off e prequel sono pubblicati da Planet Manga e J-POP.

L’anime originale è composto da 114 episodi divisi in tre macrosaghe (Sanctuary, Asgard e Poseidon) di cui ricordiamo la saga non è presente nel manga originale. La serie andò in onda in Giappone su TV Asahi dal 1987 al 1990 ed è celebre per lo splendido character design della coppia Shingō Araki e Michi Himeno. Gli ultimi dieci volumi del manga sono stati adattati a partire dal 2002 in 31 episodi intitolati I Cavalieri dello zodiaco – Saint Seiya – Hades anch’essi divisi in tre saghe Santuario (“Chapter Sanctuary”, episodi 1-13, prodotta nel 2002), Inferno (“Meikai-Hen”, episodi 14-25, prodotta tra 2005 e il 2006), Elisio (“Elysion”, episodi 26-31, prodotta nel 2008).

I Cavalieri dello Zodiaco arrivano in Italia il 26 marzo del 1990 su Odeon TV con i primi 52 episodi passando poi su Italia 7 per completare la serie con il titolo Il Ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco. Da lì poi le repliche non si sono mai davvero fermate passando dalle televisioni locali a quelle nazionali.

La serie è stata proposta in svariate edizioni home video da Yamato Video e Anime Factory.

Ricordiamo infine che recentemente Netflix ha prodotto una serie reboot in computer grafica.

Lamù in Italia

Lamù – La Ragazza dello Spazio è la serie anime, tratta dall’omonimo manga di Rumiko Takahashi, in 195 episodi, andati in onda in Giappone fra il 1981 ed il 1986; Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) e Kazuo Yamazaki (Maison Ikkoku) hanno diretto la serie presso lo Studio Pierrot (Creamy Mami, Orange Road) e lo Studio Deen (Maison Ikkoku). Akemi Takada (Creamy Mami, Patlabor) ha curato il character design.

La serie, arriva in Italia sulle tv locali sin dai primi anni ’80, ed attualmente disponibile anche su Amazon Prime Video.

La Terra è minacciata da una razza di alieni invasori che lasciano ai suoi abitanti una sola possibilità di scampo: se il giovane Ataru Moroboshi riuscirà a rincorrere con successo la bellissima Lamù, ritireranno le proprie astronavi pacificamente. Ataru, incredibilmente, ce la fa, ma Lamù si innamora di lui e decide di rimanere a casa sua a tempo indeterminato!

Anime Factory sta invece riproponendo la serie per la prima volta in blu-ray.