I dipendenti di Image Comics fondano un sindacato

E’ notizia di qualche giorno fa che i dipendenti di Image Comics, uno dei principali colossi dell’editoria americana, si sono organizzati per fondare un sindacato dei lavoratori del mondo del fumetto.

I dipendenti della Image Comics hanno annunciato tramite Twitter la fondazione del Comic Book Workers United, un sindacato che raggruppa tutti i lavoratori dell’industria del fumetto americano. Il tweet indica la nascita dell’organizzazione e rimanda al proprio sito, su cui vengono indicati le intenzioni e gli obbiettivi dei suoi aderenti. E’ la prima volta nella storia dell’editoria del fumetto americano che viene a crearsi un sindacato per chi lavora in questo settore.

I dipendenti di Image Comics e gli aderenti al sindacato chiedono maggior equità e trasparenza per quanto riguarda i salari e il carico di lavoro, la possibilità di lavorare da remoto, un piano per diminuire le disparità, e la possibilità da parte dei dipendenti di poter votare e decidere la chiusura di una serie laddove i suoi autori vengano accusati di molestie o discriminazioni.

Quanto segue è la dichiarazione riportata dal sito del Comic Book Workers United e dai dipendenti di Image.

Per anni, i dipendenti degli editori di fumetti hanno impiegato i loro sforzi volti al sostegno dei creator e a soddisfare i loro lettori. Allo stesso modo abbiamo però tristemente constatato che questo impegno viene dato per scontato e a volte viene richiesto più del necessario. Prima della pandemia, è diventato normale per noi combattere per sopravvivere e quando questa ha iniziato a dilagare ci aspettavamo che il carico di lavoro sarebbe aumentato, mantenendo però le stesse risorse. La nostra forza lavoro viene sottostimata e sovraccaricata, come quella dell’intera industria del fumetto. Questo è un danno non solo per noi ma anche per gli autori che dobbiamo sostenere ed aiutare e per i lettori. […] Amiamo il nostro lavoro, ma amare ciò che fai non ti impedisce di chiedere o pretendere migliori condizioni in cui svolgerlo. E’ con questo spirito e con la profonda speranza che il futuro riserva alla Image Comics e all’intera industria del fumetto che annunciamo l’intento di fondare un sindacato e che questo venga riconosciuto.