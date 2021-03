Image Comics pubblicherà un graphic novel su Jim Morrison

Il 3 luglio dell’estate 2021 sarà il cinquantesimo anniversario della tragica e prematura morte del leggendario frontman dei The Doors, Jim Morrison. Le circostanze della morte di Morrison a Parigi, all’età di 27 anni, sono sempre state oggetto di speculazioni e persino teorie di complotto da parte dei fan, molti dei quali credono che Morrison abbia simulato la sua morte per sfuggire alla fama che aveva accumulato durante la sua vita. Tutto ciò potremo ritrovarlo nel graphic novel targato Image Comics dal titolo Jim Lives: The Mystery of the Lead Singer of The Doors and the 27 Club, creato dal team composto da Paolo Baron ed Ernesto Carbonetti, in uscita negli Stati Uniti questa estate.

Baron e Carbonetti avevano già affrontato un argomento simile in Paul is Dead (Il titolo italiano è Chiedilo a John. Quando i Beatles persero Paul) uscito lo scorso anno, un riferimento alla teoria del complotto secondo cui Paul McCartney è effettivamente morto nel 1966 e l’uomo che tutti conosciamo e amiamo è un impostore. Lo scrittore della storia, Baron, descrive l’idea alla base del romanzo grafico nel seguente modo: “Mi crederesti se ti dicessi che proprio qui, nel piccolo villaggio del sud Italia dove ho ambientato la storia, ho incontrato Superman che faceva jogging sulla spiaggia?” ha detto Baron, in riferimento al suo incontro con la star di Superman, Henry Cavill, sulla spiaggia nel 2019.

“Allora, perché anche Jim Morrison non poteva essere qui?“. Carbonetti ha poi aggiunto: “Disegnare storie come quella di Jim, intendo storie di leggende del Rock, è un’esperienza molto più intima che ascoltare i loro dischi. Non sono più loro a darti emozioni, ma è come se fossi tu a restituirgli qualcosa“. Di seguito trovate il trailer e la sinossi ufficiale del fumetto.

Tra i colori intensi di una terra straniera, Jim Lives è la storia di un uomo che cerca suo figlio, corrispondente di un popolare quotidiano americano, che svanì nel nulla dopo aver inviato un ultimo, enigmatico messaggio: “Jim Morrison non è morto . Si nasconde in Italia. L’ho visto con i miei occhi”. Una nuova affascinante visione della leggenda più misteriosa nella storia del rock che immagina cosa è successo “When the Music’s Over”.