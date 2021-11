I fumetti di Star Wars tornano a Dark Horse Comics dopo quasi un decennio

Nel 2022, dopo quasi un intero decennio, i fumetti di Star Wars torneranno a essere pubblicati da Dark Horse Comics, con una nuova linea comprendente serie e prodotti di tutti i tipi, dagli albi one shot alle graphic novel.

Dark Horse Comics aveva iniziato a pubblicare fumetti su Star Wars nel 1991, con il lancio della serie limitata Star Wars: Dark Empire (link Amazon), un particolare “what if” nel quale Luke Skywalker si unisce all’Impero Galattico. In seguito, Dark Horse ha continuato a pubblicare materiale su Star Wars fino al 2014, quando la Disney, ha annunciato che la sua società controllata Marvel Comics avrebbe iniziato a pubblicare fumetti di Star Wars a partire dal 2015.

La nuova linea di fumetti di Star Wars editi da Dark Horse, prenderà il via con alcune storie ambientate nell’era dell’Alta Repubblica, l’attuale ambientazione di diversi titoli Star Wars di Marvel Comics, anche se pare sia in programma di espandere il focus a ogni epoca, dall’ Alta Repubblica fino all’ascesa del Primo Ordine.

Le uscite di Star Wars di Dark Horse, non andranno a sostituire quelle di Marvel Comics, ma gli si affiancheranno, come quando la licenza sul marchio fu condivisa con IDW Publishing, editrice per anni di moltissime uscite Star Wars adatte a tutti i tipi appassionati. Il più recente titolo di IDW Publishing è stato Star Wars Adventure, uscito a fine 2020, e non è ancora chiaro se ne seguiranno anche altri, o la “collaborazione” terminerà definitivamente nel 2022, quando anche Dark Horse Comics inizierà le pubblicazioni.

Mike Richardson, fondatore di Dark Horse e attuale CEO, dichiara che il marchio Star Wars gli sta particolarmente a cuore, e che sono veramente entusiasti di come il brand si è andato ad evolvere nel corso degli anni. La nuova linea di fumetti Star Wars di Dark Horse prenderà il via nella “primavera 2022“, anche se non è stata comunicata nessuna data precisa, né sono stati forniti ulteriori dettagli su quali titoli verranno lanciati per primi.