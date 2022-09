È morta l’8 settembre 2022, la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. La notizia ufficiale della sua scomparsa è arrivata alle 19:30, ora italiana, tramite l’account twitter ufficiale della famiglia reale. La regina aveva 96 anni al momento della sua scomparsa, in seguito ad un regno che è durato ben 70 anni (un fedele ritratto della regina è riscontrabile su Netflix tramite documentari e serie tv dedicate). Ora tutti gli occhi sono puntati sulla cosiddetta “Operazione London Bridge”, nome in codice dei funerali della regina legati a uno scrupoloso insieme di decisioni e dettagli a delineare i prossimi giorni a venire: ecco quando e dove vedere in TV e in streaming i funerali della Regina Elisabetta II.

I funerali della Regina Elisabetta II: quando e dove vederli in TV e streaming

Questa particolare operazione, e quindi i funerali, si articolerà in 11 giorni caratterizzati da eventi unici e distinti, coronati dalla cerimonia ufficiale nell’abbazia di Westminster. Nel corso del primo giorno dalla scomparsa della Regina Elisabetta II verranno avvertiti i piani alti del governo (Ministri e funzionari), con la successiva uscita delle bandiere di Whitehall a mezz’asta. In seguito l’ufficio del ministero degli Esteri avrà il compito di allertare della cosa i 51 Stati membri del Commonwealth.

Regina Elisabetta II

Nell’Operazione London Bridge saranno coinvolti sia i media principali che i social media, con un’adesione unanime al colore nero e ai simboli del caso (schermi neri o banner del medesimo colore, con lo stop di tutti i contenuti meno rilevanti). A questo punto anche i vari canali della BBC interromperanno le varie trasmissioni per sintonizzarsi esclusivamente sulle news riguardo alla scomparsa della Regina Elisabetta II, con aggiornamenti continui e in tempo reale (un atteggiamento simile coinvolgerà anche le radio britanniche).

Nel secondo giorno verrà proclamato, tramite il Consiglio di Successione quello che sarà il nuovo monarca. Nel corso del terzo giorno il corpo di Elisabetta II verrà ricondotto a Londra (nell’eventualità in cui si trovi altrove). A partire da questo giorno, inoltre, il nuovo re dovrà muoversi per il paese in funzione delle condoglianze ufficiali. Il sesto giorno il corpo della regina scomparsa verrà condotto a Westminster e l’undicesimo giorno si terranno i funerali (i quali si svolgeranno differentemente dai precedenti di Filippo e di Diana, ad esempio. Questi ultimi sono ritratti perfettamente nel film The Queen, acquistabile su Amazon Prime), per poi essere seppellita nella Cappella commemorativa del re Giorgio VI.

Entrando un tantino più nel pratico, i funerali della regina dovrebbero essere, indicativamente parlando, intorno al 17 settembre. Come avvenne anche in passato si suppone che all’interno della cattedrale in cui l’evento avrà luogo verranno invitate tutte le eminenze dei vari stati (quindi presidenti, premier e ministri dal mondo), con tutte le più influenti personalità in tutti gli ambiti. In ambito streaming e messa in onda, i funerali verranno sicuramente trasmessi in diretta, sia sulla tv che sul web, dalla BBC, con collegamenti (almeno per quanto riguarda noi) delle reti più importanti (Mediaset e Rai), come è sempre avvenuto anche con tutti gli altri eventi della corona inglese. Per lo streaming gli occhi e le probabilità sono puntati verso i canali più importanti legati alla comunicazione come: Sky tg 24 o Rai Play