I libri da leggere: le uscite di Dicembre 2021

Quali sono i libri e gli Ebook in uscita a Dicembre 2021 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? Il Natale è alle porte, allora cosa c’è di meglio di meglio di rilassarsi con una bella lettura magari pensando a qualche interessante regalo? Ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno a Dicembre 2021 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

Libri Dicembre 2021

Volevo essere Vincent Gallo

Uscita: 1 dicembre 2021

Hai mai incontrato il ragazzo di un metro e ottanta cresciuto come un cane? E hai sentito dello spettacolo del freak completamente ricoperto di peli e con le braccia cortissime? Oppure dei genitori che hanno chiamato il loro figlio “Gucci Louis Vuitton”? O del tizio che desidera somigliare in tutto e per tutto a Vincent Gallo? O dell’ultimo concerto di Rusty Nail Eric con i Sidekicks? In questa raccolta di sedici racconti in cui quotidianità e surrealismo si compenetrano continuamente, protagonisti fuori dal mondo si lasciano ossessionare da piccolezze, anomalie e un vero e proprio feticismo degli oggetti: caleidoscopi, pesci di vetro, luci al neon, caramelle gommose, colori fluorescenti. Con “Volevo essere Vincent Gallo”, Sergio Oricci esplora l’incomunicabilità con il mondo e nelle relazioni di coppia, attraverso una scrittura psichedelica e un’abbondanza di dialoghi, realistici e spontanei nella loro sconclusionatezza, tra personaggi stralunati, reietti e fenomeni da baraccone.

Autore: Sergio Oricci

Sergio Oricci Editore: Pidgin Edizioni

Collana: Ruggine

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Volevo essere Vincent Gallo è disponibile per l’acquisto online

La fiaba nucleare dell’uomo bambino

Uscita: 2 dicembre 2021

Nella carrozza di un treno che corre attraverso la sconfinata e monotona steppa kazaka, un viaggiatore si imbatte in un venditore che suona magistralmente il violino. Si chiama Erzhan e, malgrado sia un giovane adulto, conserva un aspetto da bambino. Per ingannare il tempo, il passeggero lo prega di parlare della sua storia. Si dipana così il misterioso racconto dell’uomo bambino, nato negli anni della guerra fredda in un villaggio sperduto, nei pressi di una stazioncina di transito. Erzhan è cresciuto in una piccola comunità, in un microcosmo scandito da riti magici e credenze remote, con la rigida educazione del nonno e da sempre innamorato della piccola vicina di casa, Ajsulu. Un’infanzia serena su cui si addensa una sola ombra minacciosa, quella che si proietta dalla Zona, una impenetrabile area recintata al centro della steppa. Detonazioni intermittenti oscurano il cielo e fanno tremare la terra, provocando violenti uragani e generando timori nel villaggio di Erzhan. Violando le raccomandazioni della famiglia, un giorno il bambino si immerge nel Lago Morto, un bacino color smeraldo che si è formato in seguito a un’esplosione nucleare. E smette di crescere.

Autore: Hamid Ismailov

Hamid Ismailov Editore: Utopia Editore

Collana: Letteraria Straniera

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

La fiaba nucleare dell’uomo bambino è disponibile per l’acquisto online

La biblioteca dei sussurri

Uscita: 2 dicembre 2021

Nella periferia di Torino, c’è una casa sul fiume dove ogni cosa viene fatta il più rumorosamente possibile: le pentole sbatacchiano sui fornelli, i passi riecheggiano nei corridoi, la radio gracida, i mobili scricchiolano. Siamo negli anni Settanta e la piccola Dora vive in questo ambiente chiassoso insieme a tutta la sua famiglia, fra cui spicca l’eccentrica prozia. Un giorno, però, questo equilibrio bizzarro ma confortante viene incrinato dal lutto; la casa, di colpo, si fa triste e silenziosa e, altrettanto improvvisamente, Dora comincia a udire dei rumori sinistri. Per sfuggire a questa atmosfera opprimente, la bambina trova rifugio in un luogo dove il silenzio regna sovrano ma non è espressione di malinconia bensì di rispetto e raccoglimento: la biblioteca. Qui Dora farà la conoscenza del “lettore centenario”, l’avvocato Ferro, che ha dedicato l’intera esistenza ai libri e che decide di prendere la ragazzina sotto la sua ala per educarla al piacere della lettura. Nella vita di Dora, però, continuano a susseguirsi eventi inaspettati; la sua famiglia si divide inevitabilmente e la casa sul fiume diventa solo un ricordo. Sarà proprio grazie agli insegnamenti dell’avvocato Ferro e al grande amore per i libri che Dora deciderà di far pace con il proprio passato per riavvicinarsi a coloro che ama di più.

Autore: Desy Icardi

Desy Icardi Editore: Fazi

Collana: Le Strade

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

La biblioteca dei sussurri è disponibile per l’acquisto online

Tutto su di me!

Uscita: 2 dicembre 2021

Sotto le armi nella Seconda Guerra mondiale o durante i primi lavoretti da adolescente, il giovane Mel raccoglie aneddoti, personaggi, situazioni alla ricerca della battuta perfetta. Dopo l’esordio in tv, inizia a collaborare con alcuni tra i più grandi autori brillanti di sempre: Woody Allen, Carl Reiner, Neil Simon, Larry Gelbart. Un laboratorio di dissacrante comicità che ispira i suoi successi al cinema e a Broadway, con titoli diventati classici imperdibili come Per favore, non toccate le vecchiette, Frankenstein Junior, La pazza storia del mondo, Balle spaziali, Robin Hood – Un uomo in calzamaglia. Mel Brooks svela il dietro le quinte di una carriera leggendaria, ripercorre i successi e le delusioni, le amicizie a Hollywood, le collaborazioni con Sid Caesar, Gene Wilder, Madeleine Kahn, Alfred Hitchcock, e l’incontro con il grande amore della sua vita, l’attrice Anne Bancroft. Un’autobiografia, arricchita da decine di fotografie inedite, che scorre al ritmo di una commedia di Mel Brooks – divertente, corrosiva, piena di sorprese – per raccontare il film della vita di un inarrivabile showman.

Autore: Mel Brooks

Mel Brooks Editore: La nave di Teseo

Collana: Oceani

Genere: Biografia

Tutto su di me! è disponibile per l’acquisto online

Il segreto di Medusa

Uscita: 2 dicembre 2021

Radiosa, innocente, la più pura tra le sacerdotesse di Atena. La bellezza di Medusa va ben oltre quella dei semplici mortali. Per questo, quando lo sguardo colmo di lussuria del dio Poseidone cade su di lei, l’unico luogo in cui spera di trovare rifugio è il sacro tempio della protettrice dei greci. Ma nessuno può sfuggire a un dio. E la divina Atena, signora delle arti e della guerra, non avrà pietà per colei che ha profanato la sua casa. Poco importa che Medusa, violata nel corpo e nello spirito contro la propria volontà, implori il suo perdono. Da questo momento il male che le è stato inflitto diventerà la sua corazza e abbraccerà l’oscurità, in esilio, perché chiunque altro le ha voltato le spalle. Si trasformerà nel mostro che gli altri hanno deciso che doveva essere. Nel frattempo, un giovane di nome Perseo si appresta a partire con la missione di uccidere Medusa. La storia dell’eroe Perseo e del mostro Medusa è stata raccontata molte volte. Questa è un’altra storia.

Autore: Hannah Lynn

Hannah Lynn Editore: Newton Compton Editori

Collana: 3.0

Genere: Mitologia

Il segreto di Medusa è disponibile per l’acquisto online

La Casa di Carta. L’Accademia

Uscita: 2 dicembre 2021

Sergio Marquina, detto il “Professore”, autore della più grande rapina che il mondo ricordi, è tornato. Un annuncio, comparso sul giornale più famoso di Spagna, ha messo sotto scacco la polizia e dato speranza ai molti che vorrebbero cambiare il proprio destino. Il Professore, infatti, sta allargando la sua banda e per farlo ha deciso di sfidare le menti più brillanti del Paese in un luogo segreto, l’Accademia. L’Accademia ha l’aspetto di una fabbrica abbandonata, un relitto industriale dall’aria grigia e dismessa. All’interno, uno sparuto gruppo di uomini e donne dall’aria ordinaria è seduto ai banchi e si guarda intorno con circospezione. Ma questa non è una scuola, e gli aspiranti rapinatori lo sanno bene. Tra le mura dell’edificio li aspettano complessi enigmi da risolvere e rompicapi da decifrare, ideati per testare il loro ingegno e il loro coraggio. E come sempre, quando entra in gioco il Professore, la posta in gioco è alta, molto alta. Per portare a termine la missione non sarà necessario essere i più forti, i più intelligenti o i più veloci, bisognerà dimostrare di essere disposti a tutto.

Autore: —

— Editore: Magazzini Salani

Collana: —

Genere: Giallo, Thriller

La Casa di Carta. L’Accademia è disponibile per l’acquisto online

Una vacanza per Natale

Uscita: 2 dicembre 2021

Il Natale non è un periodo semplice per Lila Evans. Le ricorda i giorni strazianti in cui ha perso suo padre. Non c’è da meravigliarsi che quest’anno abbia deciso di scappare da Nashville, per concedersi una breve vacanza lontano da casa con le amiche più care. E un rifugio in campagna sembra essere il posto perfetto per tenere a bada i brutti ricordi. Ma il delizioso villaggio di Pinewood Hills, nascosto tra le montagne innevate del Tennessee, le offre un’accoglienza tutt’altro che calorosa: il cottage in cui alloggeranno è una costruzione fatiscente e Theo Perry, lo scontroso proprietario della caffetteria locale, riserva a Lila un benvenuto gelido, che la induce a evitarlo accuratamente. In un paese così piccolo, però, è quasi impossibile non incontrarsi. E Lila comincia a imbattersi in lui – e nei suoi penetranti occhi blu – in continuazione… E alla fine si accorge che persino un uomo insopportabile come Theo è in grado di sorridere. Così Lila prende una decisione: proverà a sciogliere un po’ del gelo da cui Theo pare essere avvolto. Dovesse volerci anche un miracolo di Natale, è determinata a riuscirci. Chissà che quest’anno il destino non abbia in serbo per lei il regalo più prezioso di tutti.

Autore: Jenny Hale

Jenny Hale Editore: Newton Compton Editori

Collana: Anagramma

Genere: Rosa

Una vacanza per Natale è disponibile per l’acquisto online

12 cuccioli per Natale

Uscita: 2 dicembre 2021

Il villaggio di Pine Hollow ha tutto ciò che Ally Gilmore potrebbe desiderare da un luogo di vacanza. La neve cade dolcemente, ricoprendo i tetti, mentre lei trascorre il tempo con le persone che ama. C’è solo un problema: un Grinch del posto ha tagliato i fondi al rifugio della sua famiglia, che da anni offre un posto sicuro agli animali in difficoltà. E Ally ha solo quattro settimane per trovare una casa ai dodici cuccioli rimasti. Non ha intenzione di arrendersi facilmente, al punto che decide di affrontare faccia a faccia la causa di tutto: Ben West, l’affascinante e insopportabile consigliere comunale responsabile del taglio dei fondi. Come tutore a tempo pieno della sua nipotina di dieci anni, ossessionata dai cani, Ben non ha tempo per preoccuparsi della propria reputazione. Ma si sente in colpa per la chiusura del rifugio. Così propone ad Ally una tregua, accettando di aiutarla a cercare un padrone per tutti i cuccioli. Chissà che i due non scoprano di andare d’accordo più di quanto avrebbero potuto immaginare.

Autore: Lizzie Shane

Lizzie Shane Editore: Newton Compton Editori

Collana: Anagramma

Genere: Rosa

12 cuccioli per Natale è disponibile per l’acquisto online

Underdog. Storie di sfavoriti e altre favole meravigliose

Uscita: 2 dicembre 2021

In un millennio in cui i modelli sono stati (e continuano a essere) i Federer, i Nadal, i LeBron, gli Hamilton, i Cristiano Ronaldo e i Messi, abbiamo perso forse l’abitudine a celebrare “gli altri”. Quelli che non arrivano alla vittoria o che ci arrivano nonostante l’incostanza, marchiando il muro dei vincitori con il proprio nome quando nessuno se lo aspetta: ovvero gli underdog, gli eterni sfavoriti. In questo libro gli autori narrano “favole” meravigliose (in tutto dodici) tratte dal mondo dello sport come le vittorie calcistiche del piccolo Kaiserslautern di Otto Rehhagel e del Leicester di Claudio Ranieri, le imprese nel tennis di Ivanisevic a Wimbledon, quella ciclistica di Greg LeMond al Tour de France del 1986, fino all’incredibile exploit di Villanova nel College Basket.

Autore: Matteo Munno, Marco Munno, Luigi Di Maso

Matteo Munno, Marco Munno, Luigi Di Maso Editore: Battaglia

Collana: Aquilone cosmico

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Underdog. Storie di sfavoriti e altre favole meravigliose è disponibile per l’acquisto online

Sulla riva del mare

Uscita: 9 dicembre 2021

Il sessantacinquenne Saleh Omar è un mercante di Zanzibar, richiedente asilo in Inghilterra. Sindbad dei giorni nostri, Omar lascia una terra dove il genio del male si è incarnato in governanti ladri provvisti di ogni forma di moderna violenza politica: campi di concentramento, armi e uno stuolo di cortigiani. Al suo arrivo a Londra, all’aeroporto di Gatwick, Omar mostra un visto non valido, rilasciato in patria da un suo parente e acerrimo nemico, Rajab Shaaban Mahmud. A Omar era stato suggerito di mostrare di non capire una parola di inglese, per cui l’assistente sociale che ha preso in carico il suo caso si trova costretta a chiedere la consulenza di un esperto di Kiswahili, uno dei dialetti dell’Africa Orientale: per ironia della sorte, l’interprete è Latif Mahmud, il figlio di Rajab, l’acerrimo nemico di Omar. L’uomo ha tagliato ogni ponte con la sua famiglia di origine dagli anni ’60, quando ha chiesto asilo come rifugiato in Inghilterra, dove vive nella nostalgia della sua terra. Ora, Omar si trova faccia a faccia con Latif in una cittadina inglese sul mare. Entrambi rifugiati, con una origine e un destino che li accomuna. Il figlio del persecutore di Omar è anche la persona che può salvarlo e dargli finalmente una nuova vita. Dal premio Nobel per la Letteratura Abdulrazak Gurnah, un romanzo su due uomini che hanno scommesso tutto per cambiare vita, uno sguardo letterario implacabile sull’eredità dimenticata del mondo postcoloniale.

Autore: Abdulrazak Gurnah

Abdulrazak Gurnah Editore: La Nave di Teseo

Collana: Oceani

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Sulla riva del mare è disponibile per l’acquisto online