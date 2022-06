In occasione dell’evento Jump no Mirai 2022, tenuto nel corso delle ultime ore in Giappone, arriva una grande novità per gli appassionati manga di tutto il mondo: tutti i nuovi titoli di Shonen Jump+, la variante online di Weekly Shonen Jump, arriveranno gratuitamente in contemporanea e in lingua inglese attraverso MANGA Plus a partire dal 2023.

Le serie saranno quindi disponibili anche nel nostro Paese.

I manga Shonen Jump+ arriveranno in contemporanea su MANGA Plus

L’editor Yuta Momiyama, responsabile dei servizi online di Shonen Jump+ e MANGA Plus, ha dichiarato che il mercato dei manga oltreoceano si è espanso a macchia d’olio negli ultimi anni, pertanto la popolarità dei manga fuori dal Giappone sta diventando ancora più importante. L’obiettivo di questa importazione di titoli è fondare una fucina di hit manga su scala globale, sia in Giappone che fuori.

Shonen Jump+ è stato lanciato a settembre 2014 nell’ottica di un servizio digitale orientato alla pubblicazione gratuita di manga. Shonen Jump+, nel frattempo, è cresciuto tantissimo mediante l’offerta di serie dall’enorme successo commerciale e non solo, tra cui SPYxFAMILY, Kaiju No. 8, Ghost Reaper Girl, Summer Time Rendering e tante altre. Inoltre, ricordiamo, il servizio ospiterà la seconda parte del manga di Chainsaw Man, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, e avrà inizio il 13 luglio (prenotate e ricevete in un solo colpo la prima parte qui su Amazon).

Varrà, pertanto, sicuramente la pena avere nella libreria digitale titoli realizzati da autori molto più invogliati a far parte di questa realtà che ora più che mai ha tanto da offrire.

In merito MANGA Plus, invece, la piattaforma pubblica ogni settimana un nuovo capitolo proveniente dalle serie di Weekly Shonen Jump, V-Jump, Jump Square e tanto altro ancora. Il servizio gratuito e totalmente legale è stato lanciato nel gennaio 2019.

Il servizio nasce con 50 titoli e 13 di essi sono disponibili integralmente. Si tratta di un servizio gratuito, come anticipato, tuttavia gli utenti possono anche acquistare volumi manga di loro interesse. Il primo e il più recente capitolo manga di una serie attualmente in corso sono disponibili gratuitamente e una parte dei ricavi pubblicitari e delle visualizzazioni è destinata alle tasche degli artisti.